LA rumeur d'une nouvelle reine pour la gamme CMP dédiée au minage chez NVIDIA revient sur le devant de la scène, pour un marché que la marque avait commencé à adresser début 2021. Elle compte à ce jour 4 modèles différents et exploite principalement des GPU recyclés, d'origine Turing pour les trois premières, tandis que la plus grosse est à base d'Ampere. Ensuite, en mars dernier avait commencé à circuler le bruit autour d'une nouvelle CMP HX, cette fois-ci basée très probablement sur des « déchets » de production de puces GA100 — le plus gros GPU en date de NVIDIA équipant notamment l'A100 des datacenters. À l'inverse d'Ampere pour le gaming, celui-ci est gravé sur le 7 nm de TSMC et fonctionne avec de la mémoire HBM2. La carte en question se nommerait 170HX et serait un vrai monstre de minage, avec un hashrate de 164 MH/s et une consommation de 250 W. Alors que c'était le silence radio depuis la dernière fuite de juin, la carte revient désormais à la charge, prétendus tests et visuels à l'appui !

Pour commencer, on aurait ici sous les yeux la trombine d'une CMP 170HX plutôt bien finie, sous laquelle se cacherait la fameuse puce GA100, et la carte serait même fanless comme l'est une A100. Bien entendu, cela impliquerait un usage de préférence avec une grosse soufflerie collée aux fesses comme dans un serveur. Ensuite, la fuite a également été étoffée d'une capture GPU-Z. Le programme ne semble pas reconnaître exactement le nom du GPU, d'où la retouche à la main. Notez aussi le Device ID « 10DE 20C2 », dont les 4 premiers éléments font référence au vendeur, c'est-à-dire NVIDIA. « 20C2 » n’apparaît pas dans cette base de données, par contre, on constate bien que les deux premiers numéros y correspondent à ceux des Device ID des cartes à base de GA100. Coïncidence ?

L'exemplaire de la puce Ampere ici présent posséderait uniquement 4480 CUDA cores, au lieu des 8192 qui constituent un GPU parfaitement fonctionnel. Il y aurait bien toujours de la HBM2, mais avec une quantité fortement réduite à 8 Go, tandis qu'une A100 en intègre au moins 40. De toute façon, la quantité n'est pas importante, pour miner c'est la vitesse qui compte. Les fréquences que l'ont observe ici pour l'ensemble de la carte ont probablement aussi été optimisée pour permettre la création d'une carte passive. Évidemment, une capture GPU-Z est généralement assez facile à falsifier, tout ça peut très bien n'être qu'un simple fake comme on en voit souvent. Enfin, la fuite est complétée par quelques captures de la carte en action sous ethash, où elle serait effectivement d'atteindre les 164 MH/s vantés, avec une consommation de 251 W.

Alors, faut-il y croire ? Pourquoi pas. Pour sûr, une telle carte ferait une bien belle jambe à la grande majorité d'entre nous et il n'est pas certain non plus que les mineurs se jetteraient dessus, d'autant plus que le prix promettrait d'être relativement costaud aussi. Dans tous les cas, NVIDIA n'y perdrait certainement pas grand-chose, puisqu'il ne fait de toute façon que revaloriser des puces défectueuses inutilisables dans le commerce habituel. On peut toutefois aussi s'interroger sur la pertinence de l'arrivée d'une telle carte maintenant, alors que le fabricant a confirmé lors de l'annonce de ses derniers résultats qu'il anticipe un effondrement des ventes de cartes CMP... (Source)