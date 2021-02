En seulement quelques semaines, l'influence du minage de crypto monnaies sur le marché des GPU est passé de théorie un peu lointaine à l'ennemi à abattre pour l'ensemble des joueurs, puisque les cartes graphiques se font tout aussi rares que les cheveux d'une partie de la rédaction du Comptoir. Il faut dire qu'en peu de temps, les cours du Bitcoin et de l'Ethereum (entre autres) ont explosés, donnant à nouveau plus d'intérêt aux fermes à traire le silicium, avec la dose de problèmes que l'ont peut y mettre. Revenons donc à nos moutons, puisque NVIDIA se montre en grand seigneur pour les prochaines RTX 3060 : un duo gagnant entre le microcode et le driver afin de bloquer toute tentative de minage de l'Ethereum, afin de limiter l'intérêt d'acheter en masse ces cartes pour les fermiers 2.0.

Une initiative qui se veut salvatrice pour le monde du gaming et qui était tant attendue, surtout que les carte de série 60 sont parmi les plus vendues, puisqu'elles représentent un compromis performance / consommation / prix intéressant. Toutefois, il y a un mais : NIVIDIA se dit que le minage est un marché intéressant - et il n'a pas tort sur le fond - et proposera donc une série de GPU dédiés à cette utilisation avec sa gamme CMP. Nous n'en savons pas encore plus sur les détails quand à l'architecture employée, les prix ou le node utilisé, donc peut-être que cela limitera les pénuries, qui sait, mais nous avons déjà un aperçu des performances proposées. Toutefois, restons bien prudents, l'industrie des semiconducteurs reste très tendues ces derniers temps, et il n'est pas certain que rajouter une production supplémentaire soit forcément le remède miracle à la pénurie... Et que tout cela ne soit au final qu'une tentative de segmentation virtuelle du marché pour contenter toutes les parties, et se refaire une belle image au passage !

Allez, espérons qu'il s'agisse juste d'un problème de vue de Nicolas et que cela règlera les soucis.