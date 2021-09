Ça y est, on aurait donc le fin mot de cette histoire du tueur de GPU qu'aurait été la bêta de New World, du moins en ce qui concerne EVGA. Ce dernier a confirmé avoir récupéré 24 de ses RTX 3090 ayant apparemment rendue l'âme après avoir été exploités pour générer du FPS pour le compte du nouveau MMO d'Amazon. Il a aussi affirmé que les GPU concernés font tous exclusivement partie des premiers batchs de production de RTX 3090 sortis des usines en 2020 et qu'aucun autre n'a été impacté à sa connaissance. Ces batchs représenteraient moins de 1 % des cartes graphiques vendues par le fabricant.

Plutôt qu'un problème lié uniquement au jeu lui-même (mais on rappelle qu'Amazon avait rapidement patché le jeu pour limiter le nombre de FPS et donc l'emballement thermique des cartes graphiques) ou à un contrôleur de ventilation défectueux comme certains l'avaient avancé dans le cas d'EVGA, après enquête et analyse des 24 décès, la marque américaine a finalement publiquement pu pointer du doigt une mauvaise finition des soudures autour des circuits MOSFET du GPU impliqué ! Faut-il le croire sur parole ? Pour sûr, ça sonne bien mieux que d'admettre qu'ils avaient réalisé des économies de bout de chandelle sur certains composants, n'est-ce pas ?

All of the cards were earlier production run cards manufactured in 2020. Under an X-ray analysis, they appear to have "poor workmanship" on soldering around the card's MOSFET circuits that powered the impacted cards." - EVGA.

En tout cas, voilà qui est donc plutôt intéressant et laissera forcément encore planer quelques doutes, d'autant plus que JayzTwoCents avait rapidement affirmé que les RTX 3090 ne furent pas les seules à avoir souffertes avec New World, mais aussi des RX 590, RX 6000 (XT) et RTX 3080 Ti. Faut-il ainsi en déduire qu'il y a potentiellement de nombreuses autres cartes graphiques avec une qualité de soudure ou une électronique variablement douteuse actuellement en circulation sur le marché ? Allez savoir, mais il raisonnable d'être un peu suspicieux à ce sujet. New World aurait donc uniquement été capable de tuer des cartes mal fabriquées. Une sorte « sélection naturelle » du GPU ? L'observation de la qualité d'un PCB est un point trop rarement abordé lors des tests de GPU et il reste assez rare que des cartes meurent simultanément comme dans le cas présent, ce qui veut dire que les défauts d'usine liés à l’électronique (soudure ou mauvais choix de composants) peuvent largement passer inaperçu.

En attendant, EVGA n'avait pas traîné des pieds et avait immédiatement envoyé des remplacements aux clients concernés, sans attendre le retour des cartes défectueuses. NVIDIA et EVGA ont également travaillé avec Amazon pour l'élaboration d'une nouvelle version de New World que les compagnies pourront exploiter pour renforcer leurs procédures de tests et peut-être contribuer à empêcher ce genre de déconvenues à l'avenir. Quelle ironie.

Bref, cela reste une bonne chose, et un semi-bon point pour EVGA qui a tout de même bien réagi et rapidement, même si l'on peut lui reprocher le fait que ce défaut lui ait échappé lors du contrôle qualité. De plus, le fait que seuls les premiers batchs auraient été affectés sous-entendrait que le problème avait été réglé dès les batchs suivants et permettrait de spéculer qu'EVGA avait en réalité peut-être déjà connaissance du problème, mais n'en aurait rien dit... On aurait également apprécié d'avoir ce genre de nouvelles chez les autres fabricants, surtout dans le cas où ils auraient effectivement été concernés aussi. Enfin, n'oubliez pas qu'une bonne carte graphique bien conçue n'est rien si elle n'est pas complétée par une alimentation de qualité et correctement dimensionnée, les économies ne sont jamais à faire de ce côté-là.