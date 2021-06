La gamme CMP dédiée au minage avait été annoncée fin février par NVIDIA, concrétisant une idée et une rumeur qui avaient déjà circulé à l'époque du premier grand boom, au pire de la crise de disponibilité des GPU en 2017. C'est une nouvelle série comportant 4 modèles, 30HX, 40 HX, 50HX et 90HX - une puce Turing pour les 3 premières et de l'Ampere pour la plus grosse. Les deux premières sont arrivées dans la foulée de l'annonce, tandis que les secondes avaient été fixées au programme du deuxième trimestre, celui en cours.

Ensuite, fin mars le bruit avait commencé à courir autour d'une référence additionnelle pour la gamme, un monstre de minage supputé à base de la grosse puce GA100 de NVIDIA, le GPU Ampere originel fabriqué au bon 7 nm de chez TSMC pour équiper la A100 destinée aux pros. S'agirait-il de la 170HX dont il est désormais question aujourd'hui ? Si l'on en croit les caractéristiques sous nos yeux, c'est en effet ce que suggère la capture d'écran partagée par HXL via Twitter, un leaker parmi beaucoup d'autres ayant un palmarès relativement correct. Voyez plutôt :

Ceci pourrait aussi être fake... Mais quel en serait l'interet ?

Certes, aucune mention n'est faite du nom du GPU, qui n'aurait que 4480 de CUDA cores actifs moulinant au plus haut à 1,4 GHz, ce qui correspond au boost de l'A100 et représente un peu plus de la moitié des 8192 CUDA cores du GPU. La carte fonctionnerait via 4 lignes PCIe 1.0. L'autre gros indice est la présence de 8 Go de mémoire HBM2E, au lieu de GDDR6(X) pour les autres HX et les GeForce Ampere, et l'on sait justement que NVIDIA avait mis à jour son A100 avec de la HBM2E en novembre dernier ! Ceci conférerait à cette 170HX une bande passante très bénéfique de 1,5 To/s et par conséquent un hashrate de 164 MH/s (pour l'Ethereum), le double de la 90HX et 44 MH/s de plus par rapport la RTX 3090 ! En sus, avec une consommation de « seulement » 250 W, l'efficacité théorique serait de 0,65 MH/s/W, presque le double du plus efficace des GPU Ampere en minage, la panacée pour les mineurs ! Cette efficacité serait un autre indice de la présence d'une puce GA100 7 nm, un GPU 8 nm de Samsung ne serait probablement pas capable de cette prouesse.

NVIDIA Hashrate en MH/s (approximatif) TDP "Stock" de la carte (hors affinage) Efficacité en MH/s/W (approximative) 170HX 164 250 W 0,65 RTX 3090 120 350 W 0,35 RTX 3080 Ti 60 350 W 0,17 RTX 3080 98 320 W 0,31 90HX 96 320 W 0,27 RTX 3070 62 220 W 0,28 RTX 3060 Ti 60 200 W 0,30 50HX 45 250 W 0,18 40HX 36 185 W 0,19 30HX 26 125 W 0,21

On pourrait être surpris de voir NVIDIA faire autant d'« effort » en ce sens alors que le minage de l'Ethereum vivrait ses derniers instants (selon les plus optimistes), mais on supposant que cette 170HX soit bien au programme, il n'est pas bien difficile d'imaginer que les puces GA100 utilisées seront avant tout des exemplaires défectueux et inaptes à équiper l'une des références habituelles. En somme, des déchets de production que le Caméléon aurait tout de même conservés et stockés, et visiblement grand bien lui en aura fait, une telle carte ne lui coûterait ainsi probablement pas grand-chose, pas plus que le reste de la gamme CMP. Il y a fort à parier que le risque de perte est quasi nul aussi, même si le minage devait se terminer demain, ce qui a de toute façon très peu de chance de se produire, et en attendant ça permet à l'entreprise d'encaisser encore un peu de thunes bonus sans trop d'effort et de cultiver son statut autoproclamé de « défenseur des joueurs »... Bon, il reste encore à voir si cette 170HX est vraie. Elle serait encore au programme de ce trimestre. (Source)