En voilà une nouvelle qui ne va pas faire plaisir. D'ordinaire, lorsque nous rédigeons ce bilan mensuel des cours de la RAM, nous faisons un petit peu durer le suspense. Il se trouve qu'en l'affaire d'un mois, ça a grimpé pour la DDR4, et ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas dépassé la barre des 4 $ la puce de 512 Mo. Regardons le graphique !

Comme vous le voyez, les courbes entre DDR4 et DDR3 partent dans des directions complètement opposées. Pour autant, les prix en boutiques ne sont pas affreux, et sont même plutôt stabilisés depuis quelques mois. Comment cela se fait-il allez-vous nous dire ? Eh bien il y a deux hypothèses à cela qui nous semblent plus plausibles que les autres.

Premièrement, les boutiques n'ont peut-être pas répercuté la hausse sur les prix de vente, les ayant achetées à gros stock à pris plus bas, et ce produit n'étant pas de première nécessité dans une config PC déjà fonctionnelle - souvent la quantité est bien calibrée dès le départ - la demande est possiblement moins virulente qu'un GPU ou un CPU. Et un stock qui dort, c'est de l'argent que l'on perd !

Deuxièmement, on constate sur la source DRAMExchange, et c'est assez nouveau, que les prix des puces de 1 Go DDR4 2666 diminue, et vient donc de passer sous celui de celles de 512 Mo. Avec la diffusion massive des barrettes de 16 Go, il n'est pas déconnant de penser que la production s'est plutôt orientée vers ces capacités plus importantes que celles de 512 Mo que l'on rencontre dans les barrettes de 8 Go pièce. Et avec la DDR5 qui permet de monter jusqu'à 64 Go par barrette, on voit bien que la tendance est orientée vers plus de RAM que moins.

Cela nous amène donc à mettre en place ce suivi de ces petits trucs carrés de 1 Go de DDR4 2666, nous verrons également lorsque la DDR5 arrivera. C'est parti !