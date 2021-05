En sortant en premier les RX 6800 (XT) et RX 6900 XT, AMD espérait coloniser le haut de gamme en luttant sur un segment trop longtemps occupé par la menace verte que représente NVIDA. Sauf que les deux fabricants de cartes graphiques se sont fourvoyés dans les quantités de demandes des clients, visiblement échauffés par les confinements successifs et prêts à vider leur portefeuille pour des performances mirobolantes. L’arrivée de la RTX 3060, secondée par la RX 6700 n’ont également pas suffi à contenter les joueurs et, au vu de la RTX 3050, uniquement disponible en version mobile, cela n’est pas encore près de s’arrêter.

Pour autant, cela ne signifie pas que les constructeurs abandonnent le secteur, loin de là. Nous avions déjà eu des échos des RX 6600 et 6600 XT chez l’EEC, voilà que l’affaire se concrétise avec des datasheets précises de cette supposée nouvelle puce : Navi 23. Disposé sur un die pivoté de 45° — une habitude pour les modèles d’entrée et de milieu de gamme rouge —, le bousin mesurerait 235,76 mm² très exactement, pour un package d’une taille totale de 35 mm par 35 mm.

Côté consommation, les cartes RX 6600 XT qui en feraient usage s’étaleraient entre 65 W et 90 W de TGP, le chiffre exact étant décidé par l’intégrateur dans le cas de puces mobiles. Quitte à rester dans le mobile, les fréquences ont également fuité, avec 3200 MHz en boost, contre (information toujours non officielle, rappelons-le !) 2684 MHz pour une version du bureau. Quant au nombre d’unités de calcul, AMD aurait intégré 2048 SP soit 128 TMU dans la RX 6600 XT, pour 1792 SP (112 TMU) sur la RX 6600 toukour, tout en coupant dans l’infinity cache, réduit à 64 Mio. Côté mémoire, les cartes semblent supporter 8 Gio et 16 Gio de GDDR6 sur bus 128-bit, mais il serait étrange que des constructeurs optent pour la seconde solution, hors besoin professionnel spécifique. Enfin, les cartes seraient liées avec le CPU selon la norme PCIe 4.0, mais uniquement en x8, une pratique courante sur les cartes de cette trempe, la RX 5500 XT en étant la parfaite illustration. Reste à savoir si, avec une puce de cette taille, la production se montrera à la hauteur des demandes ! (Source : Igor's Lab via VideoCardz)