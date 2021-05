Comme nous le disons à chaque fois, le listing des cartes et des GPU auprès de l'EEC n'engage en rien les constructeurs à réellement lancer les produits, mais ça donne un indice sur ce qui existera possiblement. L'EEC en voit passer des vertes et des pas mûres, avec souvent des listes bien épaisses de références de cartes graphiques, et avec des non-concrétisations comme les fameuses RX 5950, 5900, 5800 comme vous pouvez le voir sur ce billet, ou les RX 6700 non XT plus récemment.

Aussi, l'arrivée de RX 6600 et 6600 XT signées ASRock sur les tablettes de l'EEC n'est guère étonnante, puisque c'est la logique qui voudrait que ce soit la prochaine déclinaison des cartes RDNA 2 à arriver. La question est de savoir si on trouvera ces GPU un jour sur le marché, desktop, ou si AMD réserve ces séries pour le marché du portable comme NVIDIA vient de le faire pour les RTX 3050 et 3050 Ti. Il serait même possible qu'AMD sorte les RX 6600 XT pour desktop, et fasse un tir groupé RX 6700 et RX 6600 pour les mobiles, le géant rouge aimerait pénétrer ce marché du portable gaming avec une architecture qui lui permet d'être largement compétitive.

Au final, il n'y a aucune certitude, mais ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu ? En tout cas, cela nous semble cohérent, les rouges étant descendus à la nomenclature x500 à sa génération précédente RDNA.