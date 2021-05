Ce n'est donc pas une lubie, ou une initiative d'un partenaire NVIDIA : GIGABYTE lance aussi des cartes graphiques Ampere qui limitent les performances en minage d'Ethereum. Il est compliqué de revenir sur le loupé de la première tentative des verts, rappelons les pilotes de la branche développeur débloqués, et les dongles HDMI pour tromper le cerbère du firmware. Et c'est sous la forme de quatre cartes RTX 3060 qu'on va retrouver la nouvelle série LHR, qui est le même que Galax qui l'avait précédé.

Toutes les quatre arborent ce fameux GPU GA106-302, donc qui se termine par deux, signe de l'appartenance à la nouvelle gamme de GPU NVIDIA qui bloque le minage en hardware. Il y a donc 3584 cuda cores FP32, 112 unités de texturing et 48 ROP, sans oublier les 12 gigots de GDDR6 15 Gbps sur bus 192-bit.

Les différences se font sur les fréquences et donc le nom. La EAGLE pédale à 1807 MHz, la VISION OC à 1837, tout comme la GAMING OC, alors que la reine selon la firme est la AORUS ELITE, avec ses 1867 MHz. Nous nous posons encore la même question, quid des dispos, quid des tarifs ?

Quand on voit actuellement que les prix des cartes sont multipliés par deux en moyenne par rapport aux MSRP, ça fait peur et on se prend à espérer que le caméléon saura imposer des limites aux partenaires, après tout les FE sont restées à leur MSRP depuis les débuts d'Ampere ! (Source)