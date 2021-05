Nous avions commencé à voir le bout du nez des via une fuite toute droite sortie de GPU-Z, voilà que la doublette est officielle : les RTX 3050 et RTX 3050 Ti sont officielles. Chouette, deux cartes de plus, et donc un recul de la pénurie ? Pas vraiment : ces puces ne sont pas encore déclinées en version de bureau : seuls les PC portables en seront équipés, délaissant une partie de joueurs (et de mineurs, il ne faut pas se leurrer) impatients.

Ainsi, la carte est cette fois-ci basée sur une puce GA107 et sera accompagnée, à chaque fois, de 4 Gio de GDDR6, pour une interface PCIe 4.0 et une compatibilité HDMI 2.1. Sans plus vous faire attendre, voilà la liste complète des caractéristiques, comparées à ses aînées (toutes en version mobile) :

Modèle Coeurs CUDA RT Cores Tensor Cores Fréquence Boost (selon TDP) VRAM TDP RTX 3080 6144 48 192 1245 MHz - 1710 MHz 8 ou 16 Gio GDDR6 sous bus 256-bit 80 W - 150 W RTX 3070 5120 40 160 1290 MHz - 1620 MHz 8 GDDR6 sous bus 256-bit 80 W - 125 W RTX 3060 3840 30 120 1283 MHz - 1703 MHz 6 GDDR6 sous bus 192-bit 60 W - 115 W RTX 3050 Ti 2560 20 80 1035 MHz - 1695 MHz 4 Gio GDDR6 sous bus 128-bit 35 W - 80 W RTX 3050 2048 16 64 1057 MHz - 1740 MHz 4 Gio GDDR6 sous bus 128-bit 35 W - 80 W

Tout comme la 3060 est une version bien castrée de la 3070, avec une perte sèche de 25 % des cœurs de calcul, la 3050 Ti est encore pire avec un tiers des unités de calcul retiré, auxquelles il faut encore en soustraire un cinquième pour tomber sur le modèle non-Ti. De quoi prévoir des performances en franche baisse, mais il faut avouer que l’écosystème RTX à moindre prix — pour la première fois sur une série 50 — a tout de même de quoi attirer les joueurs, d’autant plus sur un PC portable. Reste à voir ce qu’il en sera en pratique, car les cartes risquent de souffrir pour fournir un rendu correct avec si peu de Tensor/RT Cores ; mais les contraintes de dégagement thermique ne permette pas à l’heure actuelle de gratter bien davantage.

En outre, notre confrère Videocardz a également mis la main sur des documents promotionnels vantant les bienfaits de la nouvelle carte sur le plan des performances, mais uniquement dans des situations d’accélération de logiciels vidéo/3D, et face à une 5600M sur un MacBook Pro (pour les rouges, le reste étant laissé à un iGPU Xe et une 3060 mobile). Grosso modo, c’est mieux que la concurrence sans pour autant dépasser el modèle du dessus : on n’apprend rien du tout, chef ! Pour le jeu ou face à Vega, il faudra donc repasser : rendez-vous dans quelques semaines pour les premiers tests indépendants ?