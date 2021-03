Navi22, RDNA2 plus accessible ?

Alors que la pénurie des cartes graphiques, à l'image de l'épidémie de Covid-19, semble ne vouloir jamais prendre fin, les 2 compétiteurs -imperturbables- continuent de dérouler leurs feuilles de route respectives. Le mois dernier, c'est Nvidia qui a lancé sa RTX 3060, cette fois c'est au tour d'AMD avec sa Radeon RX 6700 XT. Cette dernière n'est toutefois pas une concurrente directe pour la dernière citée, puisqu'elle vise davantage les RTX 3070 et 3060 Ti. Les rouges s'appuient pour cela sur un tout nouveau GPU Navi22, 35% plus petit que son grand frère animant les RX 6800/6900. De quoi réduire drastiquement les coûts de production et augmenter le nombre de puces par Wafer, même si pénurie oblige, il ne faudra pas s'attendre à de miracles à ce niveau, comme en atteste la RTX 3060 s'appuyant pourtant sur un GPU encore plus petit, et toujours bien loin d'être disponible. Quoi qu'il en soit, avec un tarif officiel débutant à 479 €, la nouvelle née se positionne bel et bien entre ces 2 cibles attitrées, tout en proposant 50% de mémoire vidéo supplémentaire. Qu'en est-il des prestations ludiques de cette carte ? Quid de la consommation, température et nuisances sonores de cette dernière ? Les arbitrages concédés par AMD pour ce nouveau GPU, lui permet-il de poser de réelles difficultés à la gamme du caméléon, à l'instar de ses grandes sœurs ? Réponse à ces questions et bien d'autres, dans ce dossier.