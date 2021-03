Alors que NVIDIA avait annoncé en grande pompe une protection prétendument solide contre le minage, en sus d’une gamme spécialement dédiée aux mineurs afin de répondre à la demande explosive, la réalité n’a pas vraiment été en faveur des verts. Comme montré dans nos tests, si la RTX 3060 voit ses performances baisser en utilisation continue de minage d’Ethereum, cela n’est pas le cas de monnaies alternatives comme le Conflux. Cependant, une restriction, même partielle, semble toujours préférable à rien du tout, c’est pourquoi les futures nouvelles cartes seraient également munies de ce bridage : logique, diriez-vous.

Certes, cela pourrait être le cas dans un monde idéal. Cependant, dans notre bas univers, où les plus prestigieuses des protections antipiratage sautent en un rien de temps, combien de temps allait durer la protection ? Moins d’un mois, à en croire @I_Leak_VN, qui aurait eu en sa possession un driver modifié tout droit sorti de Chine, pour lequel les RTX 3060 performeraient à 45 MH/s constant, un fait qui aurait également été confirmé par un groupe Facebook vietnamien, pressentant une inflation à venir du cours de la carte.

Ouh lala, comme c’est étonnant !

Étonnant ? Pas vraiment : nulle protection n’est inviolable, encore moins lorsque cette dernière comporte une composante logicielle, et bon nombre de rédacteurs et de vidéastes sentaient venir un contournement possible, ou des effets négatifs sur d'autres usages du GPU : force est de constater qu'ils n'avaient pas torts ! Reste à voir le niveau de technicité requis pour ce mod — flasher le firmware est, depuis Maxwell, chose impossible du fait de chiffrement de ce dernier, ce qui, au passage, est la principale cause des performances médiocres du pilote libre NVIDIA sous Linux — et quelle sera la réaction des verts. Voilà qui n’est en tout cas guère rassurant pour les joueurs ! (Source : WCCFTech)