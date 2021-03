Ça y est, la RTX 3080 Ti refait (enfin) un peu parler d'elle, cela faisait depuis début février qu'on en avait plus vraiment entendu parler, du moins rien de notable à son sujet. Le lancement était apparemment planifié plus tôt, mais aurait été retardé et décalé au mois d'avril, pour une carte dont on ne sait toujours pas très bien de quoi elle pourrait bien être faite. Ce qui semble garanti, sous réserve de son existence, c'est qu'elle sera assurément positionnée entre la RTX 3080 et la RTX 3090.

Rien de neuf de ce côté-là concernant les caractéristiques. On apprend aujourd'hui que le leaker kopite7kimi — réputé et souvent assez juste — serait à présent d'avis que Nvidia planifierait d'appliquer son blocage du minage d'Ethereum — introduit avec la RTX 3060 — à son prochain GPU. Notez que le tweet a depuis disparu du site, allez savoir pourquoi.

De son côté, Videocardz aurait réussi à confirmer que Nvidia a bel et bien prévenu ses partenaires de l'implémentation de cette limitation pour sa future RTX 3080 Ti - ajoutant au passage encore un peu de poids à la rumeur de l'existence future d'une telle carte. Enfin, si un RTX 3070 Ti devait donc à son tour exister un jour, nul doute qu'elle sera elle aussi vaccinée contre le minage d'Ethereum. D'un point de vue commercial, si l'on estime (naïvement ?) que Nvidia a vraiment à coeur de garder les GeForce pour les joueurs et de faire de sa nouvelle gamme CMP un produit attrayant aux yeux des mineurs, étendre la mesure introduite avec la RTX 3060 aurait évidemment du sens. Bien entendu, les premières RTX 30 non protégées continueraient toujours à exister, à moins que Nvidia trouve une parade pour y appliquer la protection, ou se décide plutôt d'envoyer à minima les RTX 3080 et RTX 3070 à la retraite, car remplacées par les versions « Ti ».

À ce stade, toutes les hypothèses sont valables. Mine (haha) de rien, l'intérêt de la chose s'est toutefois déjà révélé être assez limité, considérant qu'une RTX 3060 peut toujours parfaitement miner autre chose que de l'Ethereum et y être assez rentable... Entre CMP et GeForce, les mineurs ont donc toujours l'embarras du choix pour un GPU profitable. Il faut probablement aussi compter avec le fait qu'aller trop loin dans les mesures de bridage pourrait aussi se solder par un impact négatif sur les performances en jeu... Nvidia s'est-il engagé dans une bataille (surtout marketing) impossible à gagner ? (Source)