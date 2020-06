Si vous avez tenté d’installer Linux sur votre machine — par exemple, via notre tutoriel — vous avez peut-être buté sur l’installation des pilotes de périphériques. Bien que totalement automatisée sous Windows, leur gestion a un cran de retard sur le pingouin (mais offre la possibilité de revenir en arrière simplement...) ; et, si vous avez une carte NVIDIA, une seule case possible : le pilote propriétaire. Vous trouvez cela normal ? AMD publie depuis quelques années AMDGPU, une implémentation libre et directement incluse dans le noyau de son pilote.

À l’inverse, Nouveau, le pilote libre vert, existe bien, cependant le support de ce dernier repose principalement sur du reverse engineering de la carte, et offre des performances très limitées, comme testées aujourd’hui par notre confrère Phoronix à l’occasion du support de Turing en matière d’accélération 3D grâce au firmware gentiment laissé disponible par NVIDIA (presque deux ans après sa sortie, tout va bien...) : un manque d’implication dans le libre consternant. Ce constat est loin d’être « nouveau » (sic), nous en parlions déjà en décembre dernier, à l’occasion d’un test du même acabit.

Au niveau des résultats, tout est catastrophique : quand le titre se lance, la carte n’affiche en moyenne qu’un vingtième des FPS du driver fermé : une honte. Cela s’explique par le fait que, depuis l’introduction des firmwares signés, les pilotes libres doivent se contenter de la fréquence de démarrage de la carte pour fonctionner, qui est celle de repos de la carte. Impossible donc d’extraire des performances décentes — pas de boost du tout ! –, ni d’envisager une utilisation quotidienne si vous êtes joueur. Espérons qu’une solution alternative sera dégagée, à terme, par NVIDIA...