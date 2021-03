Comme vous le savez, le Comptoir cherche toujours à ajuster ses tests maison au gré des évolutions technologiques, incluant non pas uniquement le secteur du jeu vidéo, mais aussi les utilisations professionnelles du hardware. En ce sens, les cartes graphiques sont bien entendu concernées, avec notamment le retour d'un ancien démon pour les joueurs : le minage de cryptomonnaies. En effet, l'évolution des cours d'échange de certaines de ces monnaies virtuelles a remis au goût du jour l'utilisation massive de GPU afin de générer de l'argent. De plus, NVIDIA a fait sensation il y a peu, en annonçant que la RTX 3060 serait bridée sur le minage de l'Ethereum, un grand classique des "fermes" depuis quelques années déjà.

Toutefois, vous nous connaissez, nous aimons toujours vérifier par nos propres soins si les fabricants tiennent leurs promesses, ou si nous avons à faire à des artifices pour booster le marketing. Étant donné la situation sur les stocks de cartes graphiques et les rumeurs qui circulent sur l'influence du minage, nous avons donc décidé d'inclure une nouvelle page dans notre dossier de la RTX 3060 - et qui sera surement présente dans les futurs tests GPU - sur l'analyse de performance des GPU pour miner des cryptomonnaies. L'idée est de réaliser une analyse objective sur les capacités à miner certaines cryptomonnaies jugées comme étant les plus profitables, permettant de savoir si ce secteur de marché sera intéressé ou non par un investissement en GPU.

Vous trouverez donc dans le test notre analyse sur l'intérêt possible de la RTX 3060 pour les mineurs, selon trois algorithmes différents : DaggerHashimoto (Ethereum), KAWPOW (Ravencoin) et Octopus (Conflux Netxork). Ils ont la capacité de tourner correctement sur les GPU verts via l'utilisation de CUDA, mais avec chacun leurs spécificités. Ainsi, Octopus est plus récent et exploite les avancées architecturales datant de Turing, et sera donc efficace principalement sur les GTX 16X0, les RTX 2000 et les RTX 3000, lorsque DaggerHashimoto et KAWPOW sont des outils plus classiques.

Quant à savoir si la RTX 3060 est "bridée" pour le minage, c'est en partie le cas pour l'Ethereum en effet, mais les autres algorithmes ne sont pas impactés par ces changements. Certes, cela rend la carte moins profitable sur le papier, mais l'évolution récente du Conflux montre que se focaliser sur 1 ou 2 cryptomonnaies ne sera jamais suffisant, et qu'il aurait fallu une veille technologique plus aboutie chez NVIDIA. Il n'est pas impossible aussi que les autres algorithmes ne puissent pas subir de bride, ce qui rend les choses encore plus compliquées dans le futur, avec de nouvelles monnaies exploitant les nouvelles architectures de GPU. Certes, RDNA semble moins touché pour l'instant, mais cela pourra ne pas durer. Alors oui, NVIDIA a réussi techniquement à brider l'Ethereum, mais nous sommes encore très loin de voir la fin du minage sur GPU.