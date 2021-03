no ragotz

Hier, le glas a sonné dans les bureaux de la Raymonde, avec le débranchement du logiciel en fin de vie qu'était la première version du navigateur Edge. En effet, après 6 ans de services, celui-ci va devoir disparaitre afin de laisser la place totalement libre à son successeur, Edge Chromium, basé sur le système de Google avec un bon coup de polissage made in Raymonde. Cela sera donc la fin définitive du navigateur sur toutes les versions de Windows 10 encore sous support, autrement de la version 1803 à la 21H1, puisqu'elle est complètement supprimée du Microsoft Store au profit de la version plus moderne, et qu'une mise à jour critique - donc obligatoire - de Windows 10 viendra faire le changement.

Quelques éléments restent seront toujours présents, comme le moteur HTML unique de Edge legacy, ce qui permettra de faire fonctionner pendant un temps encore les applications l'utilisant. Toutefois, Microsoft conseille de passer à la version Chromium de WebView afin de garantir le support dans le futur. Il faut aussi rappeler que le géant n'a pas seulement repris le moteur Chromium, mais a réussi tout de même à l'améliorer et même à le rendre nettement moins gourmand en RAM que la version Google, montrant que la Raymonde n'a pas l'intention de juste rester passif dans cette histoire. Tout de même, cela reste triste pour la diversité des navigateurs Web, mais le projet n'ayant jamais réellement pris sur le marché, il est compréhensible qu'à terme, Microsoft en finisse. (source : Microsoft)

Ceci dit, nous sommes toujours loin des génocides de services de Google !