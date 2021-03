Entre une pénurie à moitié liée au retour du minage, et à moitié à une demande croissante du fait du télétravail, difficile de se dénicher un GPU. Pour contrer cette situation, NVIDIA a bien annoncé une série CMP, dédiée aux explorateurs de blockchain, mais cela ne devrait pas changer les disponibilités dans l’immédiat, encore moins sachant que ces puces prennent, de toute manière, des lignes de productions qui auraient pu servir à des cartes pour joueurs. Sans compter que seul l’Ethereum semble être dans le collimateur du caméléon, alors que les monnaies alternatives bénéficient également d’une croissance galopante.

La perspective d’un gain, quel qu’il soit, étant la raison d’être des entreprises, il pourrait sembler étonnant que le concurrent AMD n’ait encore rien fait... et, justement, des récentes fuites semblent nous indiquer que la chose serait à l’étude. En effet, dans une mise à jour du noyau Linux se cachait un embryon de code supportant... Navi 12, et plus particulièrement un modèle sans affichage.

À titre d’information, Navi 12 n’a pas eu grande presse au niveau du grand public, puisqu’il s’agit du GPU utilisé (avec 8 Gio de HBM) pour les MacBook Pro de 2020, épicétout. L’affaire aurait donc du sens, à la fois car RDNA s’est trop orienté pour les joueurs pour être efficace en minage, et à la fois pour rentabiliser un design généraliste qui n’a pas vraiment rencontré son heure de gloire à sa sortie. Reste que rien n’est encore officiel, il faudra donc attendre (ou pas !) une possible annonce des rouges à ce sujet toute conclusion définitive. (Source : Phoronix via HeXus)