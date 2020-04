Un casque totalement sans-fil et 7.1

Depuis quelque temps, les fabricants de hardware « classique » - PC, cartes mères, cartes graphiques, mémoire… – se mettent à fabriquer et commercialiser des périphériques différents, afin de créer tout un environnement au nom de leurs marques. Parmi eux se trouve HyperX, filiale de Kingston orientée gaming qui est passée de la fabrication de modules DRAM à la production de périphériques en tout genre, dont les casques. Certains modèles — comme la gamme Cloud — ont déjà pu se faire une belle renommée, revendiquant un très bon rapport qualité/prix qui a su attirer les joueurs. À la suite des évolutions dans le domaine, nous avons donc essayé ce qui se fait de plus moderne en casque gaming pour PC avec le Cloud Flight S, intégrant une connexion sans-fil maison et un système de charge Qi pour se passer totalement de câble. Regardons donc ce que cela donne sur le terrain et si ce casque saura se montrer aussi intéressant que ses prédécesseurs.