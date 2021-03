MSi ajoute du Trio Gaming Z et Plus aux RTX 30

C'est vrai, on l'a dit tellement de fois qu'on ne compte plus, mais l'arrivée de nouvelles gammes de cartes graphiques nous fait autant l'effet d'un cataplasme sur une jambe de bois. Il y a plusieurs raisons. La première est que la pénurie est bien installée, et donc pour taper un GPU, il faut avoir un bol de cocu. La deuxième enfin, c'est que lorsqu'il y a des cartes en stock, qui partent à la vitesse de la lumière, il n'y a aucune notion de choix de modèle. Bref, c'est le khäkhä.

Dans ce marasme ambiant, MSi lance une gamme Trio Gaming Z et une autre Trio Plus, qui enrichissent/compliquent le catalogue. Attention de ne pas confondre avec les Gaming X et Gaming Trio X. Sous ces deux noms se cache un GA102, mais castré au point d'en faire une RTX 3080. Le look est identique quasiment entre les deux nouvelles, on notera quelques différences entre les anciennes cartes (X et Trio X) et les nouvelles (Z et Trio Plus) qui sont d'une importance capitale : la backplate possède des trous pour les vis de maintien, situés à des endroits différents, tout en réduisant de 28 grammes le poids total des cartes. C'est clair que ça déchire.

Les fréquences sont de 1755 et 1835 MHz respectivement pour la Gaming Trio Plus et la Gaming Z. Rien de nouveau au final, juste deux déclinaisons qui viennent se caler entre les existantes Supprim X, Gaming X, et Ventus.