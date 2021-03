Quelques nouveautés chez be quiet! : le Pure Rock Slim 2 et des dissipateurs pour SSD

Il n'y a pas que dans les puces informatiques que les choses bougent cette année, puisque be quiet! doit aussi remettre à jour sa gamme de produits afin d'être adaptée aux nouveaux formats de sockets qui sont présents et qui sont à venir. Car si les LGA 115X et LGA1200 se ressemblent, certains refroidisseurs datent d'avant la sortie de l'AM4, comme le Pure Rock Slim, version amincie du Pure Rock. Et tout comme ce dernier, il est donc mis à jour en version 2.0, et le fabricant annonce aussi quelques radiateurs pour SSD M.2, voyons voir tout ça.

Pour le Pure Rock Slim 2, nous avons surtout le droit à une révision pour être plus en phase avec les sockets rouges, afin de garantir un refroidissement efficace. Le nouveau modèle permet aussi de gagner 10 W de dissipation thermique, ainsi qu'un petit gain en hauteur afin d'être moins restrictif avec certaines barrettes mémoires. Sur le reste, rien ne change vraiment, le ventilateur restant un Pure Wings 2 en PWM, mais tout comme sa version épaisse, ce sont surtout des petits détails gênants qui sont corrigés. Il sera disponible dès le 23 mars au tarif conseillé de 25,90 € TTC.

Consultez la page produit du Pure Rock Slim 2 afin d'en savoir un peu plus.

Côté SSD, be quiet! pense aussi à ceux qui ont des modèles NVMe véloces et qui ont besoin d'un refroidissement, si jamais votre carte mère n'en fournit pas, ou qu'il n'est pas suffisant. Voici donc les radiateurs MC1 et MC1 Pro, se distinguant par la présence de deux caloducs sur la version pro. Permettant d'entourer complètement votre SSD - au cas où vous auriez une version avec des puces NAND sur les deux faces - cela devrait aider les derniers modèles PCIe 4.0 à conserver leur cadence en écriture et lecture, même sous une charge intensive. Affichés à des tarifs de 12,90 € (MC1) et 16,90 € (MC1 Pro) et disponible vers début avril, ces radiateurs semblent plutôt orientés pour des besoins professionnels ou des amateurs pointilleux, ou si vous n'avez aucun refroidisseur pour SSD M.2 sur votre carte mère, chose rare de nos jours.