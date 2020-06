Alors que NVIDIA est en pleine occupation de l’espace médiatique avec la fuite malencontreuse de ce qui semble se présenter comme un design de prototypage de radiateur de RTX 2080, AMD nous fait aujourd’hui grâce d’un nouveau GPU : la Radeon Pro 5600M. Première puce de la série NAVI à embarquer de la HBM2 — 8 gigots —, elle reste dans un premier temps la propriété d’Apple qui, semble-t-il, a réussi à avoir la belle en avant-première.

Basée sur un die Navi 12 déjà maintes fois fuité, cette RX Radeon Pro 5600 embarque 40 Compute Units (autant qu’une... RX 5700 XT) rassemblant 2560 SP. À côté, deux stack de HBM2 (4 Go chacune) fournissent une bande passante gargantuesque de 394 Go/s, qui se révèlera utile pour les applications professionnelles requérant un débit mémoire élevé. Pour le reste, notamment la fréquence et la consommation... nada ! Néanmoins, du fait de caractéristiques proches de la RX 5700 XT et une puissance brute plus de 40 % inférieure, nous pouvons tabler sur une cadence dépassant légèrement le gigahertz. Pour une carte orientée pro et embarquée, un tel choix est loin d’être incohérent.

Si vous en avez les moyens financiers, vous pouvez vous l’offrir pour un surcoût de 1000 € (!) par rapport à la version 16 pouces de base, ce qui porte l’addition à 3 699 €. Un tarif salé, dont nous espérons qu’il soit davantage lié à la politique applienne qu’aux coûts de production, sans quoi les déclinaisons grand public risquent fortement de tourner court. Mais, après tout, qui aurait besoin de HBM2 pour « seulement » 5,3 TFLOPS (FP32), soit l’équivalent d’une RX 5500 XT de bureau ?