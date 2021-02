De l'autre côté du Rhin, la branche hollandaise du revendeur Alternate a partagé quelques informations peu encourageantes sur son site, obtenues directement auprès de Nvidia et des fabricants de cartes graphiques. Sans tourner autour du pot, le vendeur a été notifié que la disponibilité des RTX 3000 va encore se détériorer au fil de ce premier trimestre de 2021 et plusieurs facteurs sont à mettre en avant. La nouvelle concerne toutes les RTX 3000 déjà référencées dans le commerce au détail, à savoir RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti. Accessoirement, elle pourrait d'ailleurs aussi expliquer la rumeur d'un report de l'évasive RTX 3080 Ti au mois d'avril.

Tout d'abord, le facteur du Nouvel An chinois, débutant le vendredi 12 février et dont les festivités s'étalent traditionnellement sur 15 jours, signifiant fermetures temporaires d'usines ou des fonctionnements très au ralenti. Ensuite, il y aurait aussi le problème d'une très faible disponibilité en matières premières et des puces de Nvidia (mauvais rendement ?)... Alternate n'a pas spécifiquement mentionné le minage, mais il semble évidemment que celui de l'Ethereum en particulier est aussi l'une des grandes causes de l’approvisionnement catastrophique en GPU. On pensera aussi aux laptops équipés de RTX 3000 désormais apparemment aussi exploités pour du minage et aux grosses fermes de minage remplies d'ASIC - pas des GPU, certes, mais qui consomment autant d’électronique indispensable aux cartes graphiques et également de plus en plus difficiles à se procurer en ce moment.

En conclusion, Alternate explique que les chances d'obtenir une RTX 3080, particulièrement s'il s'agit d'une nouvelle commande, seront pratiquement nulles, tandis que les RTX 3070 et RTX 3090 arriveront seulement en petite quantité. La disponibilité de la RTX 3060 Ti sera également très faible, notamment les modèles les plus populaires. En parallèle, il est fort probable que la disponibilité des machines portables avec Ampere sera donc tout aussi mauvaise. Enfin, le revendeur a confirmé qu'Ampere n'est pas seul concerné, mais que l'approvisionnement en anciennes GeForce GTX est lui aussi mauvais... (Source)