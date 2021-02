La question parait étrange, parce qu'on envisage d'acheter une telle carte graphique pour jouer, pas pour faire le ménage ou le café, encore que cette dernière option serait franchement sympa ! Au CES, lors d'une conférence aussi soporifique que celle de son meilleur ennemi rouge, Nvidia avait annoncé que la RTX 3060 arriverait fin février. Il se trouve que même si on en est encore loin, ça arrive bien vite et on n'a toujours pas de date précise. Il se murmurait que ce serait le 18 février, mais finalement il y a de fortes chances que ce soit pour un petit peu plus tard. Selon WCCFTech, ce serait le 25 février prochain que la carte serait lancée, dans un contexte mondial technologique en pleine décadence, phagocyté pour la partie GPU par les scalpers et les mineurs, aidés par des organisations aussi amorales qu'éphémères.

Pénurie semble le mot à la mode avec COVID, et il y a fort à parier que ça va perdurer. Pour rappel, le GA106 de ce modèle embarquerait 3584 cuda cores, mais 12 gigots de GDDR6, ce qui contraste d'une part avec la RTX 2060 et ses 6 Go qu'elle remplace, mais aussi avec la version mobile de la RTX 3060 qui a plus de cuda cores, mais 2 fois moins de VRAM. La question est de savoir au final combien de temps le stock tiendra avant de se faire plumer, et à quel prix. Plus que jamais, les Founders Edition, les seules à respecter le MSRP, font office de super affaire !

même lui, il a pas trouvé comment s'en débarrasser !