La chasse aux GPU continuerait de plus belle pour peupler les fermes (parfois secrètes) de minage de Bitcoin (enfin, plutôt les ASIC dans ce cas), LiteCoin et d'Ethereum en particulier (dont la valeur à triplé depuis novembre 2020 et qui reste de loin la monnaie la plus populaire pour du minage sur GPU) ! Non contents de déjà payer (apparemment) rubis sur l'ongle les fabricants pour mettre la main sur autant de GPU desktop que possible presque directement à la source, au grand dam des joueurs, voilà que cette nouvelle vague des cryptomonnaies commencerait également à emporter avec elle les toutes nouvelles machines portables à base de RTX 3000 mobile... C'est en tout cas ce que suggèrent des images et vidéos (comme celle-ci) ayant commencé à circuler sur la toile du côté de la Chine, voyez plutôt :

Si ce nouveau phénomène de miner avec une ferme de laptops devait réellement prendre de l'ampleur, les conséquences seront logiquement les mêmes que pour les RTX 3000 et RX 6000 desktop plébiscitées jusqu'ici par les mineurs depuis leur lancement, à savoir une baisse - potentiellement significative - de la disponibilité des machines portables équipées de RTX 30 et une explosion des prix au passage (sinon ce n’est pas drôle)... En complément, la disponibilité pourrait cette année également être impactée par les célébrations du Nouvel An chinois.

Oui, les fabricants nous ont déjà moult fois répété qu'ils font tout pour continuer à alimenter le marché au détail, ce qu'ils font effectivement dans une certaine mesure (notre Neeed est là pour ça), mais à quel prix (question rhétorique, évidemment) ? Après tout, ce qui est important pour les consommateurs et joueurs lambda ne l'est pas forcément pour les fabricants (hormis pour leurs discours de relation publique), car un produit vendu est un produit vendu, peu importe les motivations de l'acheteur. Et dans ce contexte, vendre aux mineurs est (malheureusement) plus profitable et les GPU en magasin aux tarifs surgonflés s'arrachent de toute façon, alors pourquoi s'en priveraient-ils ? À vous de voir s'il faut en rire, en pleurer ou y rester indifférent (les 3 options sont valides)... Il n'y a plus qu'à attendre que ça passe.