Étonnante annonce faite par le twittos kopite7kimi qui allume un nouveau pétard au sujet de la RTX 3080 Ti. Avant de commencer, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, une RTX 3080 20 Go aurait été testée, mais ayant les specs d'une RTX 3090 au bus près qui variait. On vous demandait de rester prudents, même si les résultats étaient cohérents techniquement, comblant le gap entre 3080 et 3090. Aujourd'hui, voilà que la RTX 3080 Ti aurait 12 Go de GDDR6X, et perdrait des cuda cores dans la bataille, de 10496 à 10240. Et voilà que ça sème encore plus le doute sur le test précédent de la carte mystère.

Qui dit 12 Go dit bus mémoire identique à la 3090, soit 384-bit, ce qui ne correspond pas au bus 320-bit initial. Avec 256 cuda cores FP32 en moins, on voit que le caméléon aurait procédé à la désactivation de deux SM, sans que ça ne change le bus mémoire, ce qui est logique lorsque vous vous souvenez de l'architecture Ampere que nous avons expliquée dans nos articles.

Cette carte serait prévue pour le mois d'avril, et devrait bien entendu conserver son placement face à la RX 6900 XT pour un tarif approchant (attention, on parle de MSRP sur des cartes de référence, les autres cartes font n'importe quoi, quelle que soit la marque rouge ou verte). Évidemment, on ne sait pas si la RTX 3080 20 Go, la RTX 3080 Ti 20 Go ou la RTX 3080 Ti 12 Go remportera la palme de la carte improbable à venir, mais amusons-nous-en !

une boule de non cristal bien sympathique !