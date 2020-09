Ampere version gaming

Il y a tout juste une semaine, NVIDIA et ses partenaires commercialisaient la RTX 3080, nouveau haut de gamme ludique de la gamme verte. Malheureusement pour ceux qui désiraient franchir le pas et s'offrir cette nouveauté, la disponibilité n'a pas suivi, et ce pour de multiples raisons. Quoi qu'il en soit, en attendant de futurs arrivages qui devraient, espérons-le, satisfaire les déçus de la première heure, le caméléon continue à dérouler sa feuille de route de lancement des RTX série 30, en commercialisant cette fois la RTX 3090. Si la RTX 3080 est vue comme le nouveau flagship gaming des verts, sa grande soeur est une carte élitiste, destinée selon son concepteur à un usage semi-professionnel via Nvidia Studio et permettant de jouer dans des conditions particulières, du fait de sa VRam abondante. En clair, c'est le placement des TITAN, même si le nom change ici. Ces dernières n'ont jamais été particulièrement pertinentes pour le joueur du fait d'un ratio performance/prix très faible, mais aussi d'une différence de performances dans l'absolu par rapport à la plus rapide des GeForce (xx80 Ti), plutôt limitée. Qu'en est-il de cette dernière en jeu ? Comment s'en sort-elle dans le domaine applicatif ? Réponse à ces questions dans ce dossier.

À nouveau à court de temps du fait d'une arrivée tardive du sample de test, nous sommes contraints de publier une version loin d'être finalisée du dossier. Cela permettra aux impatients de trouver matière à assouvir leur curiosité, tout devrait rentrer dans l'ordre durant le WE. Merci de votre compréhension.