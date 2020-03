Le Coronavirus a touché la planète une première fois en 1994. Mais il s'en est remis avec force et honneur, avant de frapper cette fois. Autant la mort en 1994 frappait par une hémorragie massive des oreilles et une désorientation du cerveau qui repassait la chanson de manière monomaniaque, autant cette fois c'est plus insidieux. Et dans un monde sans ce virus, les dés semblaient joués : Nvidia devait dévoiler son architecture Ampere au salon GDC, pour éventuellement dévoiler ses GPU Ampere destinés aux Geforce Gaming au Computex, avec éventuellement une dispo dans la foulée. C'était un peu le plan pressenti par la rumeursphère, nous rappelons que le caméléon n'avait rien promis sauf du gaillard, remember Colette and Jensen !

Mais voilà, alors que les prix chez les VPC sont en train de prendre joyeusement une inflation de 10 à 20% selon le modèle, Tekken Tae Kim de Bloomberg a fait jouer ses cordes sensibles, ses connaissances, et en est arrivé à la conclusion que les Geforce 3000 devraient arriver quelque part entre septembre et octobre 2020. On se souvient que le GDC s'est vu repoussé au mois d'août, et le Computex au mois de Septembre. Ceci pourrait concourir à valider l'info de Bloomberg, mais deux choses sont importantes à nos yeux. La première est que rien n'est moins sûr, les constructeurs souvent changent de plan en cours de route, au gré des actions du concurrent. Et deuxièmement, et surtout, elle est dépendante de la propagation du CoViD-19, ou du moins de son freinage dans les mois qui viennent. Ces facteurs dépendent des résultats du confinement, de l'efficacité d'un traitement adapté qui pourrait être celui à base de Chloroquine et d'antibiotique, du dépistage fiable en toutes circonstances d'une sérologie qui devrait arriver, de l'arrivée d'un vaccin pour éviter une flambée à l'hiver prochain, et enfin d'une immunisation de masse de la population qui signerait la disparition du virus. Ça fait beaucoup de facteurs changeants pour affirmer que les Geforce Ampere vont arriver, mais notre côté geek quand même se languit de nouveautés !