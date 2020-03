Microsoft est connu pour son amour des services cloud, à un point où l'entreprise en fait la plus grosse partie de son chiffre d'affaires et déporte petit à petit ses propres logiciels vers les nuages. La Raymonde en profite donc pour mettre à jour son expérience pour les utilisateurs lambda et particuliers, et fait la transition de son célèbre outil Office 365 vers son rejeton : Microsoft 365. Une plateforme qui se décline en une version gratuite pour les outils sur smartphone, mais regardons plutôt de plus près l'offre payante. Au niveau de la segmentation et du tarif, ce sera la même formule : soit une offre personnelle à 7 €/mois, soit une offre famille à 10€/mois. La suite office est toujours présente, les avantages Outlook aussi, ainsi que Skype et ses 60 minutes gratuites. Alors qu'est-ce qui change réellement ? Et bien de nouvelles applications sont présentes, une pour Word/Outlook et l'autre pour Excel : Microsoft Editor et Money in Excel.

Le premier utilise tout un système d'IA qui lui permet de revoir vos textes : syntaxe, grammaire, mais aussi synonyme ou revoir tout un paragraphe pour le rendre plus lisible, le tout dans 20 langues. Un outil qui peut s'avérer pratique pour ceux qui rédigent beaucoup, mais probablement le futur calvaire des professeurs de langues vivantes et de littérature. La deuxième application est une extension d'Excel qui permet de réaliser une gestion simplifiée de vos comptes bancaires. En réalisant une connexion sécurisée - par Microsoft, ça vaut ce que ça vaut - avec votre plateforme bancaire, vous pourrez extraire vos données pour gérer comme bon vous semble l'état de vos finances. Finalement, ce ne sera pas un renouveau complet, mais plus un renommage avec quelques coups de peinture. (Source : blog Microsoft 365)