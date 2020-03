Franchement, on s'y attendait méchamment. Il y a une semaine, on apprenait que le gouvernement de Taiwan avait interdit à tout ressortissant étranger de pénétrer le sol national, et ceux qui le pouvaient via une carte de séjour devaient rester en quarantaine deux semaines. On se demandait ce qu'il adviendrait du Computex si personne ne pouvait y aller. Le fait est qu'une semaine plus tard, l'épidémie flambe partout et à grande vitesse, ne laissant que peu d'espoirs de la voir ralentir prochainement.

Dans ces circonstances, le risque sanitaire existera encore fin mai début juin, aussi il a été décidé que le Computex serait repoussé et se tiendrait du 28 au 30 septembre prochain. Ce n'est pas la première fois qu'il l'est, il le fut en 2003 pour le SRAS, un des 6 virus de la famille des coronavirus connus jusqu'à ce que le 7e découvert en novembre 2019 nous emmerde singulièrement la vie depuis. Mais au train où vont les choses, le monde ne sera pas sain d'ici deux mois, aussi inutile de relancer le CoViD-19. Et même si la situation à Taiwan semble mieux sous contrôle qu'en Europe, un Computex avec personne comme exposant, ça ne le ferait pas spécialement. Intel, AMD, Nvidia sont des boites US, sur le secteur de l'IT, ça fait trop d'absents de renom pour espérer quelque chose de productif, voire intéressant. On se voit à la fin de l'été en somme, avec le voeu pieux que la situation aura changé d'ici là.