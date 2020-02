Alors que les RTX ont vu un succès mitigé du fait de premiers exemplaires pas toujours au point au jour de leur toute première sortie et un panel de jeux compatibles pas vraiment convaincant, la seconde itération devrait corriger un bon nombre de ces défauts de jeunesse. C’est pourquoi Ampère (son petit nom) est attendue avec impatience.

Pourtant, les fuites sont rares, autant de la part des benchmarks en lignes que des OEM, c’est pourquoi papa Jensen, le PDG de la firme, a dû décider de lancer la boite à rumeur lui-même. Au cours de la réunion de présentation des résultats financiers, le bonhomme a en effet déclaré :

Nous parlerons bien plus de ces tendances clefs [demande forte sur les segments gaming et professionnels] et encore davantage à la conférence GTC le mois prochain à San Jose. Venez m’y rejoindre. Vous ne serez pas déçus !

Un promesse bien vague, certes, mais NVIDIA ne peut pas avoir grand-chose à offrir aux firmes et aux joueurs qu’une nouvelle architecture, et non, un re-skin version fanboyisée d’une carte à plus de mille euros n’est pas une avancée en matière de performances ! Ainsi, nous espérons un saut des verts dans le 7 nm, mais aucun fait ne nous permet actuellement confirmer cette hypothèse.

Sinon, cette GTXC n’est autre que la GPU Technology Conference, un événement organisé par le caméléon pour promouvoir ses produits et technologies. Match à domicile donc pour le géant qui, de plus, a la balle dans son camp. Reste à voir ce qu’il en fera ! (Source : WCCFTech)