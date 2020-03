Sous réserve d’apocalypse inopiné, il y aura évidemment une vie après le coronavirus et un retour (progressif) à la normale - même si une correction économique pourrait prochainement venir en rajouter une couche -, et les différents acteurs espèrent déjà que le gros de la terreur épidémique sera définitivement passé avec l’arrivée de la saison chaude pour une partie du globe. La GDC, Game Developers Conference, qui prend place normalement chaque année vers la fin mars, avait été le premier salon à être annulée dans le sillage du SARS-CoV-2 en route vers sa couronne de pandémie.

En réalité, les organisateurs avaient dès le début annoncé que la conférence allait être reportée à « un peu plus tard en été », sans pouvoir déjà donner des dates exactes. Finalement, les revoici déjà, cette fois-ci avec des jours précis pour la tenue de la messe des professionnels de l’industrie du jeu vidéo : du 4 au 6 août, soit approximativement dans 5 mois ! Dans la foulée, la GDC 2020 est donc renommée GDC Summer 2020, pour ce qui deviendra aussi la première édition estivale dans l’histoire du salon, toujours au Moscone Center à San Francisco, comme d’habitude, si ce n’est que l’ambiance sera certainement un peu plus « plage » qu’au printemps. Par ailleurs, les ventes de tickets sont désormais ouvertes, avec des remises importantes pour les premiers acheteurs.

En dépit de son orientation professionnelle, la GDC n’est pas dénuée d’intérêt pour le public mainstream, puisqu’elle a plusieurs fois aussi été le théâtre choisi pour de grandes annonces : en 2019, Google y avait introduit Stadia, EPIC Games y avait détaillé les nouvelles fonctionnalités de son Unreal Engine et AMD y avait levé le voile sur sa 3e génération Ryzen ! Plus anecdotique, en 2015, c’est au GDC que NVIDIA avait montré sa GTX Titan X. Bref, vous voyez bien qu'il peut toujours s’y en passer des choses, y compris cette année encore en dépit de tout ce remue-ménage nommé COVID-19 et de l’impact sur les lignes de production et d’approvisionnement (notamment de GPU et cartes mères), et par conséquent les roadmaps des constructeurs.

Cette année, on espérait notamment y découvrir les détails de l’architecture GPU Xe d’Intel ou potentiellement quelques annonces chez NVIDIA sauce Ampere ou RTX, à voir ce que les intéressés auront désormais au programme pour la GDC Summer 2020. Chez NVIDIA, Jensen a annulé toutes les annonces qui devaient être faites au GTC, et étant donné qu’il n’y a pas vraiment le feu de toute façon, peut-être verra-t-on aussi des nouveautés GeForce à la GDC en été ?