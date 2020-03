AMD a officialisé sa gamme d'APU Renoir il y a quelques jours, en y ajoutant par rapport à la liste initiale du CES 2020, les 4900H et 4900HS. Le marché des portables avec des processeurs s'apprête à connaitre une révolution comme en a connu la génération Ryzen à base de Zen 1 et Zen 2. Intel a longtemps arbitré les choses, à sa guise, le portable ayant souffert, de la même manière que le desktop, de l'immobilisme du géant bleu. Ce dernier a dû avoir recours à des améliorations non voulues afin de suivre son concurrent, pour une fois depuis si longtemps lancé à pleine vitesse, faisant office de locomotive.

Techspot a testé l'ASUS Zephyrus G14, présenté au CES, qui incorpore un Ryzen 9 4900HS et une RTX 2060 MaxQ, avec 16 gigots de DDR4 3200 et un écran Full HD à 120 Hz. Cette bête a du chien, on se souvient que le 4900HS au TDP de 35W possède 8 coeurs et 16 threads, pédale de 3 à 4.3 GHz selon la charge, avec ses 12Mo de L3. Le portable, et donc le CPU, a été testé sur un tas d'applications, et il a comme plus gros concurrent le 9880H d'Intel qui ne devrait pas être bien loin derrière le futur 10980H. Cette puce 9880H possède 8 coeurs et 16 threads, 16Mo de L3, et pédale de 2.3 à 4.8 GHz. Au final, il n'y a pas spécialement photo, en revanche les applications qui tirent mal parti du parallélisme comme Photoshop mettent le 9880H devant, mais de très peu. Ça sera compliqué, surtout au niveau de la consommation pour Intel qui ne pourra reprendre du terrain qu'en la montant, réduisant l'autonomie.