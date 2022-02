Les comptables de NVIDIA ont bouclé le dernier trimestre de 2021 et avec lui toute l'année financière 2022. Comme pour AMD et en fait pratiquement toutes les entreprises vendant du semiconducteur, ce fut une période de tous les records, à l'échelle individuelle de l'entreprise, bien entendu. 2021 aura donc permis à NVIDIA d'engranger un profit net de 9,75 milliards de dollars, soit + 125 % par rapport à 2020, notamment grâce à une croissance des ventes de pas moins de 61 % ! Eh oui, le ratio vente/benef' de NVIDIA a de quoi faire des jaloux et peu d'entreprises peuvent se vanter d'en avoir un de ce niveau-là. Et avec ceci, sa marge est toujours aussi exceptionnelle ! Il est évident que le constructeur a énormément profité de la forte demande en GPU ces derniers temps et ce quelle que ce soit le domaine d'application concerné.

En effet, Gaming, Data Center et Visualisation Pro - les trois activités majeures du fabricant - ont toutes beaucoup bénéficié de cette explosion de la demande, respectivement avec leur catalogue GeForce, Quadro et Tesla. Les ventes des GeForce seules ont gagné 37 % en 2021, et ce en dépit des prix outrageusement élevés... La division Gaming reste d'ailleurs l'activité la plus rentable de NVIDIA, mais pour combien de temps encore ? Le business data center n'a eu de cesse de combler l'écart, particulièrement depuis l'acquisition de Mellanox et ce n'est probablement plus qu'une question d'une poignée de trimestres avant qu'elle prenne la tête. Ses ventes ont explosé de 71 % sur l'année 2021 et on se doute bien que ce n'est pas terminé.

Avec une croissance de +107 %, le groupe Visualisation Pro fut le grand gagnant, mais elle est aussi partie de beaucoup plus loin. L'automobile fait un peu figure d'exception au tableau, NVIDIA semble toujours avoir du mal à percer dans ce secteur. À voir si cela changera dès lors que les nouvelles collaborations avec Mercedez-Benz et Jaguar/Land Rover commenceront à porter leurs fruits.

Dans tous les cas, vu tel quel, l'avenir semble assurément radieux sur le palier. Bien entendu, les performances passées ne prédisent jamais celles du futur et les craintes d'une correction économique sont bien réelles. NVIDIA compte naturellement faire bon usage de ses moyens financiers pour assurer son avenir et sa suprématie, mais aussi pour garantir son approvisionnement et ceux des futurs produits. Un sujet qui reste problématique pour le fabricant, particulièrement à cause des délais de livraison toujours assez longs. L'une des stratégies consiste à présent à payer d'importantes sommes en avance pour des obligations d'approvisionnement à long terme avec ses fournisseurs. Celles-ci et l'encours des achats représentaient tout de même 9 milliards de $ fin 2021, contre 2,54 milliards seulement fin 2020. Esperons que cela signifie que les futurs GPU profiteront d'une meilleure disponibilité et surtout à des prix moins indécents... M'enfin, on verra bien. NVIDIA a déjà repeté plusieurs fois que ça commencera à s'améliorer d'ici la seconde moitié de 2022, reste à voir dans quelle mesure et quels seront les produits reellement concernés.