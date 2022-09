Fin août, lors de la conférence tenue par les verts au sujet des finances, NVIDIA avait donné rendez-vous à la GTC qui se tiendra du 19 au 22 septembre. La date du 20 septembre était retenue lors du salon, et il était annoncé ceci :

I look forward to next month’s GTC conference, where we will share new advances of RTX reinventing 3D graphics and gaming

Même si un doute subsistait quant à un éventuel lien avec Lovelace, la chose a pris une tournure plus officielle, plus précise avec un teasing de la firme sur son compte Twitter. Une image séparée en 4 est accompagnée d'un hashtag, Project Beyond. La traduction littérale est "projet au-delà", ce qui laisse peu de doutes sur la présentation de Lovelace. Mais comme le fait systématiquement NVIDIA, il y a un message caché dans chaque image constitutive de l'image splittée. Et le code déchiffré est "20.09.22, BEYOND, GEFORCE". Le doute n'est plus permis, c'est bien de la prochaine génération de Geforce dont il est question, et on va enfin pouvoir savoir si ces mois de fuites, où ordre, désordre et contre-ordre ont sauvagement cohabité, vont aboutir à ce que nous savions.

Le plus gros des interrogations provient du planning de lancement finalement, et octobre 2022 serait le mois de la RTX 4090, et cette dernière pourrait être la seule qui serait lancée en 2022, cela aurait effectivement du sens, elle trônerait en haut, au-dessus de toute la gamme Ampere, tandis que cette dernière aurait encore quelques mois de visibilité, pour écouler les stocks justement. Dans 11 jours, nous devrions tout savoir, ou presque puisque ceux inscrits sur le site officiel ont reçu depuis le tweet un mail de compte à rebours. 20 septembre 17 heures, heure gauloise !