Ballistix va bientôt rejoindre le cimetière de ces vieux noms emblématiques qui ont longtemps marqué le marché de la mémoire vive pour les « joueurs » et les overclockeurs, un peu comme OCZ en son temps. La marque Ballistix aura existé depuis l'époque très lointaine de la DDR et aura souvent été une solution de choix pour les adeptes du surcadençage, avec une position tarifaire qui leur était généralement favorable, surtout face à G.Skill et Corsair qui n'ont eu de cesse de prendre la grosse tête. C'était d'ailleurs le cas pour le catalogue DDR4 Crucial Ballistix, parfois avec de bonnes petites puces de chez Micron — notamment la dernière E-die — qui ne rechignaient pas trop face au bidouillage et ce en sus de tarifs assez compétitifs.

Hier, Micron a annoncé la fin pour les marques Ballistix, Ballistix Max et Ballistix Max RGB, elles sont désormais toutes en End of Life. Micron ne dit pas vraiment ce qui l'a mené à abandonner sa seule marque pour ce marché, d'autant plus que la DDR4 est certainement encore assez loin d'être en fin de vie le constructeur explique juste qu'il a décidé de réajuster sa stratégie commerciale. Trop de concurrence ? Ventes trop faibles ? En tout cas, on comprend maintenant mieux pourquoi Micron n'avait encore montré aucune DDR5 Ballistix jusqu'à présent...

Bien entendu, Micron n'abandonne pas la mémoire. Le constructeur continuera à servir de la DDR5 pour le marché grand public et pro, mais uniquement avec des produits dits « standards », donc sans radiateur ni RGB ni autres aménagements typiques du haut de gamme. Par ailleurs, notez aussi qu'il continuera toujours à vendre des puces DDR4 pour sa clientèle. Il est important aussi de préciser que cette annonce ne concerne que le business mémoire de Crucial, la marque elle-même ne disparaît pas et va continuer à être représentée dans le monde du SSD.