La carte de tous les excès !

Il y a une semaine tout juste, Nvidia commercialisait sa RTX 3090 Ti, une carte de tous les superlatifs, destinée à coiffer l'offre Ampere "grand public", en attendant l'arrivée probable d'une nouvelle architecture pour ce segment à la rentrée (Hopper étant déjà annoncé pour le monde pro). Ce lancement coïncide avec une détente concernant la disponibilité des cartes graphiques et donc une baisse des tarifs. Si ces derniers restent encore bien trop élevés pour l'heure, à ce rythme on peut s'attendre à un retour à la normale d'ici le début de l'été. Pour revenir au sujet du jour, la RTX 3090 Ti utilise logiquement le GA102 déjà employé par les RTX 3090 / 3080 Ti / 3080, mais dans sa version intégrale cette fois. Comme cela ne suffisait pas à créer un écart significatif vis-à-vis des cartes précitées, les verts lui ont associé de la GDDR6X plus rapide, tout en augmentant largement la limite de consommation électrique, pour maintenir des fréquences élevées. Tout cela n'est toutefois pas gratuit, et le caméléon a décidé de fixer son MSRP à 2249 €, rien que ça ! Quid des prestations ludiques proposées pour ce tarif conseillé ? Qu'en est-il de la consommation réelle, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

• Prix en boutiques :