Une réponse à la RX 6500 XT ?

Il y a une semaine tout juste, AMD commercialisait sa RX 6500 XT, une carte destinée à décliner l'architecture RDNA 2 au niveau de l'entrée de gamme pour joueur et succéder à la précédente RX 5500 XT. Las, AMD a eu la main tellement lourde du côté restrictions, qu'elle s'est avérée incapable de prendre l'ascendant sur sa devancière au sein de notre échantillon de tests. La consommation en baisse est un bon point, mais la disparition de l'option 8 Go et de l'encodeur vidéo terminent de gâcher le tableau. Il faut dire que réussir un GPU d'entrée de gamme est tout sauf aisé, car il faut parvenir à un difficile équilibre entre des coûts de production au plancher et des prestations intéressantes. Pour rendre le challenge encore plus passionnant, ces puces se retrouvent généralement (au moins au début de leur commercialisation) en concurrence tarifaire frontale avec celle de la gamme supérieure mais de génération(s) précédente(s), et qui proposent généralement bien mieux côté prestations. Vous l'aurez compris, réussir une carte graphique d'entrée de gamme pour joueur n'est pas aussi aisée qu'il n'y parait à première vue. C'est au tour de Nvidia de s'y coller avec la RTX 3050, qui sera commercialisée dès demain. L'approche est toutefois bien différente, puisque les verts ont décidé d'utiliser un GPU plus conséquent que celui de son concurrent, quitte à proposer un tarif officiel plus élevé que sa rivale à 279 €. Inutile d'épiloguer sur les chances de retrouver un tel tarif en boutique vu la période, les verts annoncent toutefois des quantités importantes disponibles au lancement. Nul doute qu'elles ne perdureront pas bien longtemps malgré tout. Quid des prestations proposées pour ce tarif conseillé ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

• Prix en boutiques :