La gamme Corsair One (Pro) de Corsair est une offre de PC imaginée et assemblée maison, et vendue directement par le grand fabricant lui-même depuis 2017 et qui depuis évolue naturellement au gré des lancements de hardware. Par exemple, l'année dernière en octobre, nous avions passé en revue l'A100 embarquant une configuration haut de gamme bien musclée à base de Ryzen 3950X et de RTX 3080, watercooling à l'appui. Aujourd'hui, Corsair introduit les A200, A200 Pro et i200 !

On sera tout d'abord surpris de constater que le boitier n'a toujours pas changé. Extérieurement, il s'agit toujours grosso modo du même modèle original de 2017, c'est-à-dire d'une grosse tour haute et assez massive profitant d'une ventilation en tunnel, une structure qui fait assez bien le travail dans l'ensemble, mais n'est pas exempte de défauts pour autant. Justement, on ne sait pas encore si Corsair a procédé à quelques ajustements internes pour gérer les calories supplémentaires du hardware récent, notamment celles de la RTX 3080. Sur le papier, le refroidissement est toujours constitué d'un seul ventilateur de 140 mm et de deux AIO, un pour le GPU, l'autre le CPU. Puisqu'on en est enfin à parler hardware, voici ce qui se trouve concrètement sur la table pour les Corsair One en 2021 :

Corsair One A200 Pro A200 i200 i200 a100 (vieux) CPU 5900X 5950X 11700K 11900K 3900X ou 3950X Carte mère ASRock B550 Phantom Gaming-ITX Intel 5490i ASUS ROG Strix x570 Gaming-I DRAM 2 x 16 Go DDR4-3200 2 x 32 Go DDR4-3200 2 x 16 Go DDR4-3200 2 x 16 Go DDR4-3200 GPU RTX 3080 RTX 2080 Super ou RTX 2080 Ti SSD Corsair MP600 1 To Corsair MP600 Pro 2 To Corsair MP600 1 To Corsair MP600 500 Go ou 1 To Disque dur 2 To Refroidissement 1 x 140 mm 2 x AIO Alimentation Corsair SF750 Platinum 750 W (SFX) Corsair SF600 600 W (SFX) OS Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Pro ou Home Windows 10 Pro ou Home Windows 10 Home Prix 3799,99 $ 4039,90 € ? ? ? 4259,90 € ou 4619,90 €

Dans l'ensemble, des évolutions parfaitement téléphonées considérant les configurations précédentes et on y trouve toujours avant tout du hardware portant le logo de la marque, il ne manquerait qu'une carte mère Corsair. On notera que l'alimentation est un peu plus costaude, changement indispensable pour gérer les nouveaux combos GPU et CPU proposés. Côté Intel, pas de nouvelles machines Pro pour cette fournée. Il faut dire que la 11e génération ne s'y prête pas particulièrement et il n'y a pas encore eu de renouvellement de l'offre HEDT chez Intel pour permettre une vraie mise à jour Pro i200, qui intégrait précédemment l'i9-10940X.

Que dire des prix ? Un seul a été dévoilé en euros pour l'instant et celui-ci pique toujours beaucoup, mais un peu moins qu'avant, ce qui est un peu surprenant vu le contexte. En sélectionnant le matériel concerné individuellement, cette même configuration couterait à ce jour environ 3600 - 3700 € (sans les AIO), le premium "Corsair" semble donc pour une fois être un peu moins élevé, sans pour autant en faire une bonne affaire, loin de là. Sinon, en prenant en compte un MSRP normal pour la RTX 3080 (au lieu de ~2000 €), le prix de la configuration tomberait vers les 2500 €. Bref, Corsair prend toujours son pied avec ses marges.