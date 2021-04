Le titre semble curieux. En effet, pourquoi avoir saisi des cartes tout ce qu'il y a de plus légal ? Nvidia ayant lancé des cartes dédiées au minage, les fameuses CMP HX (4 de source sûre, une à confirmer), qu'est-ce qu'elles ont fait de mal au point d'être saisies par les autorités de Hong Kong ? À vrai dire, les 300 cartes récupérées par les douanes n'ont rien de particulier en apparence, elles semblaient en règle, mais seraient de la contrebande, Premier mauvais point. Mais là n'est pas le réel problème pour les mineurs qui rentabilisent vite les achats. Les Chinois ont trouvé une solution au minage à la française. Une sorte de loi du Talion, on n'interdit pas les cartes, mais on interdit le minage. Il faut rappeler que Hong Kong fait partie de la Chine.

En effet, l'hypocrisie absolue de ces cryptomonnaies est la consommation électrique qui en découle, et les Chinois l'ont compris. Pas qu'ils aient tout à coup la fibre écolo - on a tous en mémoire ces grandes villes chinoises polluées sous un gros nuage de crasse - mais la production d'électricité ne suivrait plus dans certaines régions du fait du minage. Pour avoir une idée de ce que peut produire le pays-continent, elle serait en mesure de distribuer 65 % de l'électricité mondiale dédiée minage. Les grandes fermes, avec plusieurs centaines de cartes, ne sont pas les bienvenues, et c'est ce qui expliquerait la saisie faite par les douanes : elles ne passeront passss ! Nous, on veut des cartes graphiques pour jouer, et avec les cours du Bitcoin et de l'Ethereum qui montent, c'est pas prêt de s'arrêter cette foutue pénurie. (Source Mydrivers)