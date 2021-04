be quiet! met à jour ses alimentations Pure Power 11, SFX et TFX

Be quiet! n'a pas à refaire sa réputation dans le monde des alimentations pour PC, avec des modèles plutôt robustes et efficaces, et surtout avec des gammes multiples permettant de répondre à la grande majorité des besoins, ce qui fait le bonheur des portefeuilles parfois. Toutefois, certains modèles datent un peu et des changements mineurs sont a effectuer afin de répondre à l'évolution de la consommation du hardware, notamment avec la dernière génération de cartes graphiques, qui est plutôt gourmande.

Le fabricant revoit donc légèrement sa gamme fétiche, la Pure Power 11, afin de la rendre totalement modulaire cette fois. Un petit changement qui parait anodin, puisque l'ensemble de l'électronique et de la ventilation ne semble pas bouger, mais qui permettra de choisir des câbles différents selon les gouts. Le plus intéressant est le changement des puissances, puisque nous sommes sur des valeurs similaires à ce qui se trouve sur le marché actuellement : 550 W, 650 W et 750 W, un petit gain qui permet de mieux placer les blocs face à la consommation des machines actuelles. Toutefois, le prix évolue aussi et prend 10 € au passage, donnant 89,90 € (550 W), 99,90 € (650 W) et 114,90 € (750 W). À voir si cela les vaut, pour 50 W de plus et le tout modulaire.

Côté petit format, c'est le standard SFX qui reçoit deux nouveaux modèles, les SFX Power 3 de 300 W (57,90 €) et 450 W (69,90 €), qui permettront de réaliser des configurations mini-ITX avec les plus petits boitiers tout en restant silencieuses, malgré la réduction de la taille du ventilateur, qui passe de 120 mm à 80 mm. Elles seront certifiées 80PLUS Bronze et fonctionneront en monorail, ce qui permettra de faire des configurations de jeux de moyenne gamme tout de même, sous forme de PC de salon.

Même combat pour les SFX Power 3

Toujours dans les blocs de petite taille, nous retrouvons les TFX Power 3, avec deux modèles de 300 W qui sont soit en Bronze (57,90 €) soit en Gold (69,90€). Ces blocs sont équipés du même ventilateur de 80 mm, et permettront de réaliser des PC multimédias de salon à faible consommation d'énergie. En effet, il semblerait que be quiet! ait réduit la consommation en veille, à voir si cela impacte vraiment la facture d'électricité à la fin du mois.