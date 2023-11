Les SSD sur la voie de l'augmentation des prix pour la fin d'année 2023... à minima

Avec une année 2022 riche des stocks à défaut des bonnes ventes, même si Obi-Wan avait tenté d'inverser la tendance, le marché de la NAND a bien reculé ces derniers mois, tant sur les volumétries de ventes que sur les prix finaux ; la loi de l'offre et de la demande ayant fait son office. Il se pourrait bien que la fête soit arrivée à son terme, temporairement en tout cas. Samsung, ze mastodonte du secteur, annonçait à la mi-septembre une coupe massive — on parle de moitié moins, sans préciser le type de technologie concernée — dans la production dans la NAND, faisant écho au même genre de décision chez Micron ou encore Kioxia opérée presque un an plus tôt. Puis le sud coréen annonçait en ce début de mois une augmentation des tarifs de l'ordre de 20 % par trimestre pour revaloriser les cours de la NAND, et ce au moins jusqu'à mi 2024. Rien que ça !

Considérant un rebond des prix déjà constaté ces dernières semaines de l'ordre de + 10 %, une telle augmentation des wafers pourrait conduire à terme à des SSD plus chers de 30 à 40 % dans la plus pessimiste des optiques. De quoi confirmer certains modèles, comme le T500 de Crucial / Micron que nous avons testé il y a quelques jours, extrêmement bien placé si toutefois leurs MSRP anticipaient ces mouvements de marché.

Sinon, pour un PC plus rapide, vous pouvez tester d'autres solutions qu'un NVMe

En somme, ce genre d'annonces font évidemment le jeu des décisions prises en vue de faire remonter les prix, et de compenser les chiffres de l'année 2023. Les conséquences se font déjà sentir avec des acteurs majeurs comme Phison assurant des pré-commandes de NAND en prévision d'éventuelles difficultés d'approvisionnement. Si jamais vous attendiez une opération telle que le vendredi noooooir pour vous offrir du stockage à vil prix, peut-être devriez-vous vous presser un peu au risque de subir les augmentations de prix qui ne manqueront pas d'arriver plus vite qu'on ne le pense.