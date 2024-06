Deux nouveaux SSD Samsung en approche : le 990 Evo Plus et un mystérieux 9100 Pro

Deux nouveaux SSD Samsung en approche : le 990 Evo Plus et un mystérieux 9100 Pro

Nous ne vous ferons pas l’affront de vous présenter la gamme de SSD Samsung 9X0, souvent considérée comme l’une des plus populaires du marché. L’entreprise sud-coréenne s’apprête apparemment à dégainer deux nouvelles références : un conventionnel SSD 990 Evo Plus, accompagné d’un plus inattendu 9100 Pro.

9100 Pro, nouvelle lignée de SSD ?

Les deux comparses ont été dénichés dans la base de données KIPRIS. Libre à vous de prononcer cet acronyme « qui prie » ou « qui prissent » cela ne change pas sa signification première : Korea Intellectual Property Rights Information Service.

KIPRIS via SamMobile

À ce stade, les informations restent très sommaires. Concrètement, hormis leurs appellations, nous ne savions rien des caractéristiques de ces SSD. Pour le 990 Evo Plus, pas besoin d’un grand esprit de déduction pour entrevoir une version améliorée du 990 Evo. La société avait adopté une telle approche pour son 970 Evo, déclinée en 970 Evo Plus par la suite. Bref, sans prendre trop de risques, nous estimons que le 990 Evo Plus sera une variante plus performante du 990 Evo. Avouez que des révélations aussi fracassantes, on n’en lit pas tous les jours. Nous pouvons conjecturer un modèle intercalé entre le 990 Evo et le 990 Pro en matière de vitesses de lecture et d’écriture, avec possiblement un accroissement de la capacité maximale ; tout ceci en conservant bien sûr le facteur de forme M.2 2280 et le support des interfaces PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2.

Concernant les débits, ceux pour la lecture et l'écriture séquentielles sont de respectivement 5 000 Mo/s et 4 200 Mo/s pour le 990 Evo ; de 7 450 Mo/s et 6 900 Mo/s pour le 990 Pro. Autant dire qu’il y a de l’espace pour placer un modèle dans de tels intervalles.

Modèle Interface Vitesse de lecture Vitesse d’écriture Lecture aléatoire Écriture aléatoire 9100 PRO À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 990 EVO PLUS À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 990 PRO PCIe 4×4 7450 Mo/s 6900 Mo/s 1600K IOPS 1550K IOPS 990 EVO PCIe 4×4 & 5×2 5000 Mo/s 4200 Mo/s 700K IOPS 800K IOPS 980 PRO PCIe 4×4 7000 Mo/s 5000 Mo/s 1000K IOPS 1000K IOPS 980 PCIe 3×4 3500 Mo/s 3000 Mo/s 500K IOPS 480K IOPS

À propos des capacités, le 990 Evo offre 2 To au mieux. Étant donné que le 970 Evo Plus a permis de passer de 1 To à 2 To, nous pouvons envisager jusqu’à 4 To pour le 990 Evo Plus, comme c’est déjà le cas pour le 990 Pro.

Au sujet du 9100 Pro, c’est un OSNI (objet de stockage non identifié) pour le moment. Le suffixe Pro suggère tout de même un disque haut de gamme. En outre, la terminologie à quatre chiffres ne colle pas avec celle des SSD grand public de la marque, lesquels portent un numéro à trois chiffres. De plus, dans le portefeuille de Samsung, les SSD destinés aux PC portables sont caractérisés par le préfixe T, tandis que ceux qui ciblent les entreprises et centres de données le sont par le préfixe PM. Après, l’hypothèse que le 9100 Pro soit le premier véritable SSD PCIe 5.0 de la firme n’est pas à écarter. Enfin, pour ouvrir notre sujet à de tels disques, sachez que Phison, Realtek et SM ont dévoilé de nouveaux contrôleurs PCIe 5.0 lors du Computex 2024.