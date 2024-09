Samsung lance son SSD 990 EVO Plus, pour ceux qui en veulent plus

Nous avions croisé le SSD Samsung 990 EVO Plus au cours du mois de juin dans la base de données KIPRIS ; l’entreprise coréenne vient de le présenter officiellement. Et comme nous le soupçonnions, il s’agit bien d’une version Plus du 990 EVO ; étonnant, n’est-ce pas ?

990 EVO Plus : plus gros volume maximal, plus rapide

Nous pouvons désormais compléter le petit tableau que nous avions réalisé à l’époque. Samsung renseigne des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles de respectivement 7250 Mo/s et 6300 Mo/s. La marque allègue que c’est une amélioration de 50 % par rapport aux débits du 990 EVO. C’est mathématiquement valable pour l’écriture, mais pas pour la lecture, puisque le SSD susmentionné lit à 5000 Mo/s.

Modèle Interface Vitesse de lecture Vitesse d’écriture Lecture aléatoire Écriture aléatoire 990 EVO PLUS PCIe 5.0 x 2 et PCIe 4.0 x4 7250 Mo/s 6300 Mo/s 1050K IOPS 1400K IOPS 990 PRO PCIe 4×4 7450 Mo/s 6900 Mo/s 1600K IOPS 1550K IOPS 990 EVO PCIe 4×4 & 5×2 5000 Mo/s 4200 Mo/s 700K IOPS 800K IOPS 980 PRO PCIe 4×4 7000 Mo/s 5000 Mo/s 1000K IOPS 1000K IOPS 980 PCIe 3×4 3500 Mo/s 3000 Mo/s 500K IOPS 480K IOPS

En matière de capacité, ce Samsung 990 EVO Plus sera disponible dans des versions 1 To et 2 To comme son modèle Moins, mais aussi en 4 To.

Par ailleurs, ajoutons que le modèle de 4 To a une vitesse de lecture aléatoire de 1 050 000 IOPS et de 1 400 000 opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) pour l'écriture aléatoire. Naturellement, nous restons sur un disque M.2-2280 NVMe 2.0.

La firme n’a pas révélé les prix qui seront pratiqués pour la France au moment où nous écrivons (par encore à plus de 7000 mots par seconde, hélas) ; seulement ceux qui seront en vigueur aux États-Unis et en Belgique. Sachez donc qu’en dollars, les montants seront de respectivement 109 dollars, 184 dollars et 344 dollars. Le communiqué de presse nous apprend qu’en Belgique, il faudra débourser 129,99 euros pour le modèle 1 To, 219,99 euros pour le modèle 2 To et 409,99 euros pour le modèle 4 To.

D’après Samsung, les améliorations des performances sont dues à sa dernière technologie V-NAND de 8e génération ainsi qu'au contrôleur 5 nanomètres. L’entreprise ajoute qu’un « bouclier thermique innovant recouvert de nickel minimise la surchauffe, permettant une efficacité énergétique de 73 % supérieure à celle de son prédécesseur ». Samsung revendique également une consommation d'énergie réduite jusqu'à 16 % par rapport au 990 EVO sur la page consacrée à ce SSD (sur la version belge du site).

Le 990 EVO Plus n’est pas encore recensé sur le site français de Samsung. Si vous souhaitez en apprendre davantage à son sujet, vous pouvez toujours consulter le CP en français, en belge — a priori, la langue est la même — ainsi que la page belge consacrée au 990 EVO de 4 To. Par ailleurs, tandis que le CP belge se termine par ces mots, « le 990 EVO Plus est disponible en Belgique à partir de la semaine 43 » (oui, il faudrait un futur ici), le CP français s’achève par la phrase « le SSD 990 EVO Plus sera commercialisé fin octobre en France et sera décliné en versions 1 ,2 et 4 To ». Ouf, cela concorde : la semaine 43 de 2024 débutera le 21 octobre.