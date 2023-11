Un SSD pour rivaliser avec la BX sport 16s tuning edition : oui c'est possible

Des trucs assez incongrus dans le hardware, on en a vu passer. Les RTX 4090 à la mode ex bloc stalinien par exemple. Même si la période prolifique du tunning PC est fort heureusement derrière nous — coucou Jacky PC — puisque dorénavant, ce sont les constructeurs qui proposent d'emblée des trucs de très bon goût... ou de très mauvais. Et à ce jeu-là on peut affirmer, même en essayant de mettre tout le subjectif relatif à la notion de bon goût de coté, que certaines marques assurent grave quand il s'agit de pondre d'infâmes créations.

On s'était déjà moqué d'un modèle de SSD licorne chez Teamgroup, et même de sa suite, mais bon à un moment il faut bien s'y faire : s'ils collent du RGB partout, c'est qu'à priori ça fait vendre. Et bien vous savez quoi ? Si vous avez envie de faire pleurer de jalousie votre entourage avec la machine la plus balèze du quartier, vous allez avoir besoin de la dernière création NVMe de chez PNY : le XLR8 CS3150.

Si seulement la BX acceptait les SSD, imaginez.

Derrière cette référence, un doux nom murmuré à vos oreilles — qu'est-ce que la poésie, sinon l'insoutenable soutenu ? — qui ne peut évoquer autre chose que l'absence de renouvellement de nomenclature chez le constructeur. Et la référence ne manquera pas de vous faire penser à ce bon vieux CS3020 et son Phison E7, chauffant aussi vite que Nadine (pardon, si vous vous appelez Nadine) un soir de coupe du monde de Rugby... ou qu'un bon vieux vieux biturbo gavé de protoxyde d'azote de la BX tunnée citée dans le titre.

Car oui, Bob du marketing à encore frappé dur. On sait que le gros souci des SSD PCIe 5.0 propulsés par l'E26, c'est la chauffe de ce dernier qui cumulée avec celle des NAND vous permettrait de faire griller un steak si vous étiez assez audacieux pour le faire. Bob est conscient que les clients de la marque n'en manquent pas, d'audace. Mais témérité et audace viennent de l'ignorance, l'assurance venant de la science ; il s'est donc appuyé sur les savoirs du web pour étudier, développer (du moins, chez un OEM) puis profiler son offre, qu'il ne manquera pas de promouvoir sur les réseaux d'influenceurs, Bob étant issu du monde de la mode. Car comme vous le savez, la véritable puissance, c'est de rendre les autres puissants.

L'objet du délit. Notez qu'il est même annoncé en blanc.

Sans doute bercé dans son enfance par des ondes accoustiques du double turbo de la BX 16s tunning edition gavant d'air son fantastique moulin mazout (on a pas trouvé cette merveille, mais on a trouvé celle de Ludo), quelle meilleure solution dès lors qu'un refroidissement actif couplé à du RGB ?

Bob à la réponse : pas un, mais deux ventilateurs. Il a même été, c'est vous dire le souci du détail jusqu'à baptiser son logiciel de contrôle « Epic-X RGB ». Sacré Bob ! Toi, tu sais causer a Kévin (pardon, si vous vous appelez Kévin). Nul doute qu'un tel dispositif, promis par le fabriquant comme étant « ultra silencieux » contribuera grandement à rendre votre machine encore plus overkill que son propriétaire, tellement l33t que même y glisser les doigts de Nadine (non vraiment, pardon encore) sera assimilé à un acte dangereux.