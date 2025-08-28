AMD abandonne les Wraith Prism et Wraith Spire, laissant certains Ryzen nus

La baisse des taux du Livret A et du LEP, ou les frais supplémentaires facturés aux récalcitrants du compteur Linky, ne sont pas les seuls changements entrés en vigueur le 1er août. L’information était jusqu’ici passée sous les radars, mais a fini par être détectée par momomo_us : depuis le début du mois, AMD a abandonné ses refroidisseurs Wraith Prism (SR4) et Wraith Spire (SR2a).

© AMD

Pas toujours de remplaçant

Ces deux dissipateurs accompagnaient pourtant bon nombre de processeurs Ryzen — Ryzen 5000, 7000 et 8000G — depuis près de sept ans. Le Wraith Prism, lancé avec la série Ryzen 2000 en 2018, s’était fait remarquer pour son éclairage RGB et son dissipateur imposant ; il s'était musclé en 2020. Le Wraith Spire, au design plus sobre et tout en rondeur, assurait des performances correctes sur des systèmes non overclockés. D’après les identifiants produits récemment mis à jour par AMD, ces deux refroidisseurs sont désormais en fin de vie (EOL).

Pour des processeurs en boîte tels que le Ryzen 7 7700 et le Ryzen 9 7900, l'entreprise ne fournira plus de dissipateur. La mention apparaît directement sur le site de l’entreprise : « Le refroidisseur AMD SR4 arrivant en fin de vie, certains modèles packagés AMD Ryzen 7000 et 5000 sont mis à jour pour ne plus inclure de refroidisseur. [Au cas où vous n’aurez pas bien saisi] Ils ne comporteront donc plus de refroidisseur AMD SR4 à partir du 1/8/2025. Contactez votre représentant AMD local pour plus d’informations ». Libre à vous d’essayer, mais il est probable que celui-ci vous envoie simplement balader.

Ce que précise la page du Ryzen 9 7900

Pour d’autres puces telles que le Ryzen 7 8700G et le Ryzen 5 3400G, le Wraith Stealth devient la norme.

Celle du Ryzen 7 8700G

Contrairement au Prism et au Spire, le Stealth n’a pas d’éclairage RGB et utilise un dissipateur plus petit. Au moment où nous écrivons ces lignes, chez un détaillant comme LDLC, un Ryzen 9 7900 est encore livrée avec un Wraith Prism. Vous trouverez ci-dessous la répartition initiale par Ryzen :