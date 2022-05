Les fabricants semblent bien impatients de faire du SSD NVMe PCIe 5.0 une réalité et c'est un rêve qui va pouvoir se démocratiser prochainement. Il n'y a encore à ce jour qu'une seule plateforme qui serait déjà capable d'en tirer parti, celle d'Intel avec le chipset Z690, mais vers la fin de l'année s'y ajouteront X670 et B650 chez AMD - et éventuellement tout autre nouveau chipset compatible PCIe 5.0 qui accompagnera Raptor Lake chez Intel. Il faut donc s'attendre à ce que les choses se mettent à bouger chez les fabricants de SSD d'ici les prochains mois, alors que les fournisseurs de contrôleurs, eux, sont déjà prêts depuis un moment.

Justement, le bal du SSD PCIe 5.0 grand public vient en fin de compte d'ores et déjà d'être ouvert de manière concrète par nul autre que le couple Apacer et Zadak ! Clairement loin d'être les acteurs auxquels l'on aurait pensé en premier pour cette occasion, les deux marques ont fort probablement voulu inscrire leur nom dans la postérité en étant les premiers sur le coup avec du « vrai » produit, même si toujours encore purement virtuel ! N'oublions tout de même pas que d'autres avaient déjà causé et montré des prototypes PCIe 5.0 bien avant, comme ADATA, KIOXIA et FADU.

En effet, l'annonce du jour reste purement marketing et n'est pas accompagnée du lancement des produits présentés, ni d'une date de commercialisation, ni des prix, ni des caractéristiques détaillées. En somme, Apacer et Zadak tenaient simplement à nous dire qu'ils avaient chacun leur premier SSD NVMe PCIe 5.0 au programme, nommé AS2280F5 chez le premier et TWSG5 chez l'autre. A priori, il s'agira exactement du même SSD sur le plan technique, à savoir un module M.2 2280 équipé d'une interface PCIe 5.0 x4 et NVMe 2.0, et capable de monter à 13000 Mo/s en lecture et 12000 Mo/s en écriture - soit pas loin du double de ce que font les meilleurs SSD NVMe aujourd'hui. Il va de soi qu'un SSD PCIe 5.0 sera parfaitement rétrocompatible avec le PCIe 4.0. La garantie du SSD sera de 5 ans, ce qui est déjà la norme aujourd'hui. Le reste est encore un mystère. Phison ou Silicon Motion pour le contrôleur ? Il faut admettre que les débits annoncés collent plus avec ceux d'un SM2508 que d'un PS5026-E26.

On notera que les références présentées par Zadak et Apacer possèderont le même gros radiateur en aluminium, mais Zadak proposera aussi l'option d'une mini dissipateur ultra-fin en graphène. Au fond, c'est probablement une bonne nouvelle de voir que les solutions de refroidissement présentées ici ne sont clairement pas plus imposantes que celles que l'on trouve sur les SSD actuels. Rappelons que Phison s'attend à une véritable démocratisation du radiateur à partir du SSD PCIe 5.0.

Il faut maintenant encore patienter un peu avant de pouvoir constater les performances d'un SSD PCIe 5.0 en pratique. Apacer a déclaré que les deux SSD (sa version et celle de Zadak) seront disponibles seulement vers la fin de l'année... (Source)