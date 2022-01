Phison s'attaque aux SSD PCIe 5.0 pros et mainstream avec le PS5026-E26 !

De son côté, lors d'un événement exclusif finalement virtuel, plutôt que physique, Phison a levé le voile sur ses prochaines solutions pour les SSD de tous horizons ! À commencer par le PS5026-E26, le nouveau flagship du constructeur pour le marché du SSD, plus exactement celui qui se veut PCIe 5.0. Ce nouveau contrôleur représentera le meilleur du constructeur pour l'ensemble du marché du stockage, qu'il soit orienté pro ou mainstream, grâce à une nouvelle plateforme customisable. Autrement dit, c'est la puce qu'on le finira éventuellement par retrouver au sein des futurs SSD NVMe M.2 pour le grand public et les joueurs. À l'image de ce qu'on a déjà pu voir en la matière jusqu'à présent, l'alternative Phison proposera-elle aussi des performances d'assez haut vol, bien plus que ce beaucoup d'entre nous sauront certainement en faire, mais ça fera sans aucun doute des merveilles à l'avenir avec le DirectStorage, potentiellement.

Malgré ce gros saut en performances, la consommation du PS5026-E26 devrait rester dans les normes. Notons tout de même que Phison n'a encore partagé aucune donnée à ce sujet. Le constructeur n'a a priori pas encore dit quand il espère voir arriver sa nouvelle puce sur le marché. Mais on imaginera que cela pourrait encore se faire cette année, considérant qu'Intel et AMD auront tous deux des plateformes PCIe 5.0 à disposition des pros et du grand public.

En parallèle, Phison va aussi introduire un PS5021-E21T (et sa version BGA tout-en-un, avec le contrôleur et la NAND au sein d'un même package), une succession pour le PS5013-E13T faisant passer l'offre DRAM-less pour l'entrée de gamme du constructeur au PCIe 4.0. Les débits seront naturellement toujours inférieurs à ce que peut fournir un PS5018-E18, le flagship PCIe 4.0 actuel, mais les performances ne seront tout de même pas trop loin d'être doublées. Logiquement, ce contrôleur servira à animer des SSD plus abordables.

Accessoirement, relevons aussi l'arrivée d'une édition BGA pour le PS5013-E13T, forcement moins rapide que le contrôleur standard. Ce type de puce se destine principalement au stockage SSD NVMe intégré des smartphones. Vous retrouverez toutes les caractéristiques connues des 3 nouveaux contrôleurs de Phison dans le tableau ci-dessous, reprenant également d'autres puces phares du catalogue du constructeur.