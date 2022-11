Vous vous souviendrez peut-être des produits conceptuels d'Icy Dock nommés CP073 ou CP074-1, issu d'une gamme de prototypes bel et bien commerciaux élaborés selon les demandes et les retours de la clientèle. En bref, les CP07x sont grosso modo des cartes filles ventilées d'apparence de bonne conception pouvant accueillir un certain de nombre de SSD et ce de façon plus ou moins pratique, notamment dans le cas du CP074-1 équipé de plateaux amovibles autorisant le remplacement des SSD sans nécessiter d'effort particulier ni de démontage de la carte entière. Une nouvelle version du CP073 est désormais à l'horizon, elle se nommera tout simplement... CP073-1 !

Non, ceci n'est pas une 8800 GT !

La première grande nouveauté ? L'adaptateur sera compatible PCIe 5.0 grâce à sa nouvelle interface PCIe 5.0 x8, et donc prêt à accueillir les futurs nouveaux SSD NVMe M.2 et leurs débits de fou furieux ! Mais Icy Dock ne s'est pas contenté de changer l'interface PCIe 4.0 x8 du CP073. En effet, le CP073-1 laisse de côté le design du CP073 et a adopté la conception beaucoup plus pratique du CP074. Ainsi, la carte sera au format FHHL (pleine hauteur, demi-longueur) et possédera les mêmes plateaux amovibles pour un accès beaucoup plus aisé aux SSD NVMe, avec un verrouillage par loquet de l'ensemble ne nécessitant toujours ni vis ni outil et donc pratiquement aucun brûlage de calories.

Le CP073-1 offre deux emplacements, compatibles avec le format M.2 de 30 à 80 mm. Par ailleurs, pas besoin de tirer de câble d'alimentation, c'est le port PCIe 5.0 qui se chargera seul de fournir ce qu'il faut à tout le monde. Enfin, parce qu'un SSD NVMe seul ça peut déjà chauffer pas mal et assurément d'autant plus lorsqu'il moulinera à la vitesse du PCIe 5.0, la dissipation des SSD sera assurée d'une part par un combo couvercle en aluminium et coussin thermique individuel, et d'autre part par un moulin de 50 mm.

Comme souvent, Icy Dock nous présente ici une création intéressante et un tantinet atypique, qui ne s'adresse évidemment pas à tout le monde, mais pour laquelle un certain public saura assurément y trouver un intérêt. Reste à savoir dans quelle condition celui-ci pourra y mettre la main dessus et surtout à quel prix. Mais abordable, ce produit de niche ne le sera probablement pas.