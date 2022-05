Voilà, il était attendu, et il a eu lieu. AMD a tenu sa conférence lors du Computex, et malgré les annonces, ou plutôt à cause des annonces, il est mi-figue mi-raisin. La firme a introduit au début une technologie qui doit permettre de charger plus vite les textures des jeux en faisant communiquer directement le SSD, la RAM, le CPU et la carte graphique. Elle se nomme Smart Access Storage, et c'est une version renommée/optimisée par les rouges du DirectStorage de Microsoft. Elle a aussi lancé les Ryzen 6000 basés sur Zen 3+ et un iGPU Radeon 600M basé sur RDNA 2, un gros gain à attendre sur l'autonomie et les performances est à guetter.

Puis la firme a montré un peu de Zen 4, en lâchant quelques détails, mais rien de consistant finalement, comme une "vraie date", ou plus de détail concernant le découpage de la gamme. Tout ceci est le signe que ce n'est pas encore prêt, et que la date vague de l'automne laisse le champ libre, lui qui va du 30 septembre au 31 décembre. Pour autant, il a été annoncé des fréquences supérieures ou égales à 5 GHz, ce qui, couplé au 5 nm (6nm pour les chiplets I/O), à la DDR5 et au PCIe 5.0 peut faire très mal à Intel, qui devra bosser son Raptor Lake pour ne pas finir de nouveau loin des débats. Le LGA1718 aka AM5 supportera des CPU au TDP de 170 W, et sera compatible avec les refroidisseurs AM4 (Noctua et MSI avaient déjà confirmé), ces deux dernières infos nous étaient déjà connues, elles sont juste confirmées. Si c'est très encourageant, et on pense que la bande sait ce qu'elle prépare avec un gain de 15 % en monothread, un doublement du cache L2 confirmé (comme sur EPYC Genoa), on ne peut qu'être déçus du peu de détails donnés, preuve que l'attente est réelle et l'enthousiasme présent.

Du côté des GPU, avec un lancement très récent du refresh de RDNA 2, on ne s'attendait pas spécialement à quelque chose de consistant dévoilé au sujet de RDNA 3, mais une petite phrase qui imprimerait les esprits. Là, RDNA 3 fut absent, et cela montre également que les choses ne sont pas spécialement prêtes. Parallèlement, Lisa Su répète depuis plus d'un an que cela se passera en 2022, il lui reste donc du temps pour communiquer sur le sujet. Toutefois, le Computex étant mondialement suivi, on aurait apprécié un petit truc par exemple. Ce n'est que partie remise.

AMD a dévoilé les 3 chipsets compagnon dont nous vous avions déjà parlé, et qui ne laissaient pas trop planer le doute. Le X670E offrira du PCIe 5.0 pour tous les bus, le X670 le limitera au stockage et aux cartes graphiques, tandis que le B650 ne l'aura que pour le stockage, ce qui implique du PCIe 4.0 pour les cartes graphiques et le reste de la machine.

Les cartes maman série 600 auront 24 lignes PCIe 5.0 (au max selon le chipset), jusqu'à 14 connectiques USB 20 Gbps, du WiFi 6E avec support DBS et BT LE 5.2, et jusqu'à 4 HDMI 2.1 et deux DP. Les partenaires s'en sont donné à coeur joie pour dévoiler leurs modèles. C'est donc intéressant, mais succinct pour ceux qui veulent une sorte de deadline, bref pour les geeks qui aiment le hardware.

Le replay pour ceux qui ont loupé la conf !