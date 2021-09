Sans doute assez dispensable pour nos taches domestiques du quotidien qui n'en demandent pas tant, le SSD PCIe 5.0 est par contre très attendu dans certains domaines professionnels aux besoins très spécifiques et toujours plus exigeants en matière de performance. Ce n'est pas pour rien que le PCIe 4.0 n'y aura pas vraiment fait long feu, alors que le PCI-SIG s'était dépêché pour introduire sa succession et que le PCIe 6.0 est déjà bien avancé, certainement dans l'objectif de prendre la relève d'ici 2024/2025. Pour l'instant, ce sera au PCIe 5.0 de faire son show et 2022 sera assurément son année ! Marvell a été le premier à commercialiser du contrôleur PCIe 5.0, mais les autres ne sont pas en reste non plus, les solutions de Silicon Motion devraient arriver en 2022 et on apprend aujourd'hui que Kioxia s'y prépare aussi.

Lors d'une présentation au China Flash Market Summit (ou CFMS pour faire simple), le constructeur japonais a teasé les performances de son prototype de SSD PCIe 5.0 avec quelques gros chiffres à l'appui ! Rappelons tout d'abord que le PCIe 5.0 offrira deux fois plus de débit que l'interface PCIe 4.0, avec 32 Gb/s par liaison contre 16 Gb/s, de quoi permettre une nouvelle génération de SSD qui laissera dans le vent toute la précédente sans sourciller ! Ainsi, assez à l'image de ce qu'avais montré Marvell pour ses premiers contrôleurs PCIe 5.0, le futur SSD PCIe 5.0 de Kioxia atteindrait 14 000 Mo/s en lecture séquentielle et 7000 Mo/s en écriture séquentielle — respectivement un gain de 103 % et 67 % par rapport aux SSD PCIe 4.0 actuels du constructeur, dont le meilleur du lot (le SSD CM6 lancé en février 2020) plafonne à 6900 Mo/s et 4200 Mo/s. Côté aléatoire, le PCIe 5.0 permettrait de gagner 79 % en lecture et 76 % en écriture (en partant de 170 000 IOPS). Les latences de lecture et d'écriture également seraient à la baisse, respectivement avec des réductions de -22 % et -50 %.

Il va de soi que l'offre PCIe 5.0 de Kioxia sera destinée dans un premier temps avant tout aux data centers et aux entreprises. En l'occurrence, le constructeur planifie de lancer cette future gamme durant le quatrième trimestre de cette année, donc pile à temps pour accompagner les débuts de Sapphire Rapids et ses Xeon Scalable chez Intel - du moins en petite quantité, la génération ne devrait véritablement prendre son envol qu'à partir du second trimestre. Chez AMD, les EPYC Genoa arriveront avec leurs plateformes PCIe 5.0 en principe durant la deuxième moitié de 2022. Kioxia s'attend aussi à ce que ses clients prennent au moins entre 5 à 6 mois pour valider et certifier ses SSD PCIe 5.0 pour leurs produits. Comme avec toute nouvelle technologie de pointe, l'adoption sera de toute façon progressive, particulièrement dans le monde professionnel, en souhaitant que Kioxia ait aussi au programme des déclinaisons pour le grand public. (Source)