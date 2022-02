C'est donc cette année que le SSD PCIe 5.0 va véritablement entamer son offensive, avec une adoption progressive qui concernera d'abord principalement les professionnels, on l'imagine avec les futures nouvelles plateformes HEDT et pour serveurs chez Intel et AMD. Le mainstream desktop peut techniquement déjà s'y mettre depuis l'arrivée de la plateforme Alder Lake chez Intel, mais cela ne concernerait vraiment pas beaucoup de monde dans l'immédiat et il n'existe de toute façon encore aucun SSD PCIe 5.0 dans le commerce au détail. Gageons que la démocratisation du SSD PCIe 5.0 ne commencera réellement qu'à partir des prochaines plateformes desktop pour le grand public, la 12e génération Raptor Lake chez Intel et les Ryzen 7000 Raphaël chez AMD.

Par contre, Silicon Motion est d'avis que les OEM ne s'y mettront pas de leur côté avant 2024 au plus tôt pour leurs machines préassemblées et se satisferont d'ici là des SSD PCIe 4.0, dont l'adoption vient en réalité à peine de commencer. Il faut dire que les OEM n'ont pas pour habitude de se précipiter sur les dernières technologies coûteuses. Chaque chose en son temps. Par conséquent, Silicon Motion a aussi confirmé qu'il y aura encore une troisième génération de contrôleurs PCIe 4.0 l'année prochaine avant de passer définitivement au PCIe 5.0.

Pour ce qui est du PCIe 5.0 pour 2022, Silicon Motion confirme que son premier contrôleur est toujours au programme de l'année en cours. Il se nommera SM2508 et doit arriver d'ici les derniers mois de 2022. On a déjà pu avoir un aperçu des performances du SSD grâce à la démo d'ADATA de son SSD Project Nighthawak PCIe 5.0 l'exploitant. Ses concurrents seront le contrôleur IG5666 d'Innogrit et le PS5026-E26 de Phison, dont les performances sont a priori plus ou moins du même ordre sur le papier. Tous trois se destineront donc au futur haut de gamme des premiers SSD PCIe 5.0, dès cette année. Il reste à voir lequel arrivera en premier sur le marché pour s'octroyer le titre !

Le constructeur a aussi confirmé travailler sur un SM2507, il remplira le rôle de contrôleur PCIe 5.0 plus modeste (et donc moins coûteux), destiné aux PC mainstream et plus adapté aux machines portables. Celui n'est toutefois planifié que pour 2024.

Enfin, avant tout ça, SMI va aussi commencer l'échantillonnage de son SM8366 durant la seconde moitié de l'année comme promis en 2021. Il s'agira de la 3e génération de contrôleur pour entreprise du constructeur, le modèle en question sera le flagship et équipera les premiers SSD PCIe 5.0 pour les professionnels et les data centers. Nul doute qu'il est prévu pour aller se frotter aux futures solutions de Samsung et celles à base de contrôleur Marvell ! SMI pense que les premiers SSD à base de SM8366 pourront débarquer en 2023. (Source)